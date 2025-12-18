На чому США поставили хрест: Зеленський відкрив нові деталі розмови з Байденом ще до 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що його не дивує позиція офіційного Вашингтона щодо неприпустимості членства України у НАТО. Адже це не лише позиція нинішньої адміністрації США. Президент заявив, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії отримав від тодішнього президента США Джо Байдена чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український лідер заявив під час брифінгу.

Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: із відкритих джерел

Український лідер зазначив, що під час перших розмов з Джо Байденом він відкрито порушував питання вступу України до Північноатлантичного Альянсу, адже курс на НАТО закріплений у Конституції і розглядається Києвом як реальна гарантія безпеки.

"Я з першого діалогу чесно порушував це питання. Я прямо запитував, чи може Україна бути в НАТО, тому що ми цього хочемо і розуміємо, що це справжні гарантії безпеки. Це було ще до війни. Президент Байден мені сказав: "Ні ви не будете в НАТО", — розповів Володимир Зеленський.

