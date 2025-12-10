Член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси внес в Конгресс законопроект HR 6508, которым предлагает официально прекратить членство Соединенных Штатов в НАТО. Об этом он сообщил в соцсети X 10 декабря, опубликовав текст документа и собственное заявление.

США и НАТО. Фото: из открытых источников

По словам Масси, Североатлантический альянс является "пережитком Холодной войны", а средства, которые США тратят на его поддержку, должны быть направлены на внутреннюю безопасность страны. Он заявил, что европейские государства, входящие в НАТО, обладают достаточным экономическим и оборонным потенциалом, чтобы гарантировать собственную безопасность без финансового участия американских налогоплательщиков.

Законопроект предусматривает обязанность президента США официально уведомить Альянс о выходе страны из организации. В документе также говорится, что миссия НАТО, определенная во время Холодной войны, больше не отвечает современным национальным интересам Вашингтона.

Кроме того, HR 6508 предусматривает запрет использования американских бюджетных средств для финансирования совместных программ и структур НАТО. По замыслу автора, это должно стать шагом к полному отказу США от участия в альянсе и переложению ответственности за европейскую безопасность на сами европейские государства.

Интересно, что в то же время FOX News сообщает, что в Конгрессе США представили обновленный проект оборонного бюджета на 2026 год, значительно усиливающий контроль за возможным сокращением американского военного контингента за рубежом. Документ направлен на сохранение стабильности в ключевых регионах и на укрепление позиций Вашингтона среди союзников. Об этом.

Согласованный комитетами Палаты представителей и Сената, проект предусматривает, что численность американских войск в Европе не может быть снижена ниже 76 тысяч человек без специальной оценки рисков и подтверждения Конгресса о безопасности такого шага для США и НАТО. Аналогичное правило вводится и для Южной Кореи: контингент не должен опускаться ниже 28,5 тысячи военнослужащих, а любое сокращение возможно только при доказательствах, что уровень сдерживания угроз со стороны КНДР сохранится и союзники вовремя получили всю необходимую информацию.



