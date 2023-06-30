На что Украина может рассчитывать на саммите НАТО – возможны ли сюрпризы

Запад активно обсуждается гарантии безопасности для Украины, которые могут быть предоставлены на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. В Офисе президента предупредили, что Владимир Зеленский будет лично присутствовать на этом мероприятии только при условии, что Украина получит там удовлетворительный результат. Как оцениваете подобную позицию? Что мы, скорее всего, получим (и в каком виде), а на что точно не стоит рассчитывать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит НАТО. Фото: Getty Images

Максимум, которого можно ожидать от саммита – это готовности принять Украину в члены Альянса после окончания боевых действий по упрощенной процедуре

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков рассуждает следующим образом:

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"За время войны в Украине сложилось нечто вроде скептицизма по отношению к НАТО. Потому что противостоять агрессору нам помогают страны, входящие в НАТО, но не сама эта организация, которая предпочитает отделываться ободряющими словами, а не конкретными делами. В этой связи жесткая и прагматическая позиция президента Зеленского по отношению к Альянсу является вполне оправданной".

В НАТО, продолжает эксперт, существуют страны, чье руководство открыто ориентируется на РФ. Та же Венгрия. И какой-то заметной воспитательной работы с ними не проводят, отмечает Александр Кочетков.

"Поэтому максимум, которого можно ожидать от саммита – это готовности принять Украину в члены Альянса после окончания боевых действий по упрощенной процедуре (без планов ПДЧ и подобной бюрократии). Но и это не факт, – считает эксперт. – В любом случае, необходимо добиваться разгрома агрессора на украинской земле – именно это является залогом нашей безопасности и вступления в НАТО заодно".

Украина всячески стимулирует страны НАТО, чтобы те приняли волевое решение и дали нам "зеленый свет"

По мнению аналитик Фонда общественной дипломатии Александры Решмедиловой, сюрпризы на этом саммите вполне возможны.

"К примеру, премьер-министр Эстонии Кая Калласс сказала, что не хочет ничего анонсировать, чтобы не испортить некий сюрприз вильнюсского саммита. Некие переговоры еще продолжаются. И две недели, оставшиеся до саммита, будут активно использоваться для продвижения нужных Украине вариантов решения", – прогнозирует эксперт.

Заявление о том, что Зеленский будет присутствовать на саммите лично лишь при условии, что там будут приняты позитивные для нас решения – это игра на повышение ставок, считает Александра Решмедилова.

"Украина всячески стимулирует страны НАТО, чтобы те приняли волевое решение и дали нам "зеленый свет". Параллельно с этим ведутся разговоры о предоставлении нам гарантий безопасности со стороны отдельных стран (США, Великобритания, ряд государств-членов ЕС). Возможно, мы услышим заверения, которые дадут Украине уверенность в том, что кто-то будет готов вступить в бой своими армиями вместе с нами. Пока же Украина сама противостоит на поле боя российской агрессии. Но с поддержкой со стороны Запада. Однако эта поддержка должна быть постоянной и понятной. Прогнозированной, – акцентирует аналитик. – Ведь Украина является фактически щитом Европы. И та должна эта понимать. И платить за это соответствующую цену, пока мы платим кровью".

Следует также помнить, отмечает Александра Решмедилова, что Финляндия за год, по ускоренной процедуре, стала членом НАТО. С некими промедлениями (из-за позиции Турции и Венгрии), но неуклонно происходит евроатлантическая интеграция Швеции.

"Та же Венгрия может ставить палки в колеса и нам. Ирландия, Кипр, Мальта – не флагманы в принятии решений, но могут притормаживать единство европейских стран касательно нашего вхождения в НАТО. Но ключевая роль тут у США, Великобритании, Франции, Германии. Именно от них многое зависит. Пока есть вариативность решений. И определенная интрига на конец июня — начало июля сохраняется", – констатирует аналитик.

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