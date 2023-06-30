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На что Украина может рассчитывать на саммите НАТО – возможны ли сюрпризы

Заявление Банковой о возможном отсутствии Зеленского на саммите НАТО - это тоже игра на повышение ставок

сегодня, 12:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Запад активно обсуждается гарантии безопасности для Украиныкоторые могут быть предоставлены на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. В Офисе президента предупредили, что Владимир Зеленский будет лично присутствовать на этом мероприятии только при условии, что Украина получит там удовлетворительный результатКак оцениваете подобную позицию? Что мы, скорее всего, получим (и в каком виде), а на что точно не стоит рассчитывать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

На что Украина может рассчитывать на саммите НАТО – возможны ли сюрпризы

Саммит НАТО. Фото: Getty Images

Максимум, которого можно ожидать от саммита – это готовности принять Украину в члены Альянса после окончания боевых действий по упрощенной процедуре

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков рассуждает следующим образом:


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"За время войны в Украине сложилось нечто вроде скептицизма по отношению к НАТО. Потому что противостоять агрессору нам помогают страны, входящие в НАТО, но не сама эта организация, которая предпочитает отделываться ободряющими словами, а не конкретными делами. В этой связи жесткая и прагматическая позиция президента Зеленского по отношению к Альянсу является вполне оправданной".

В НАТО, продолжает эксперт, существуют страны, чье руководство открыто ориентируется на РФ. Та же ВенгрияИ какой-то заметной воспитательной работы с ними не проводят, отмечает Александр Кочетков.

"Поэтому максимум, которого можно ожидать от саммита – это готовности принять Украину в члены Альянса после окончания боевых действий по упрощенной процедуре (без планов ПДЧ и подобной бюрократии). Но и это не факт, – считает эксперт. – В любом случае, необходимо добиваться разгрома агрессора на украинской земле – именно это является залогом нашей безопасности и вступления в НАТО заодно".

Украина всячески стимулирует страны НАТО, чтобы те приняли волевое решение и дали нам "зеленый свет"

По мнению аналитик Фонда общественной дипломатии Александры Решмедиловой, сюрпризы на этом саммите вполне возможны.

"К примеру, премьер-министр Эстонии Кая Калласс сказала, что не хочет ничего анонсировать, чтобы не испортить некий сюрприз вильнюсского саммита. Некие переговоры еще продолжаются. И две недели, оставшиеся до саммита, будут активно использоваться для продвижения нужных Украине вариантов решения", – прогнозирует эксперт.

Заявление о том, что Зеленский будет присутствовать на саммите лично лишь при условии, что там будут приняты позитивные для нас решения – это игра на повышение ставок, считает Александра Решмедилова.

"Украина всячески стимулирует страны НАТО, чтобы те приняли волевое решение и дали нам "зеленый свет". Параллельно с этим ведутся разговоры о предоставлении нам гарантий безопасности со стороны отдельных стран (США, Великобритания, ряд государств-членов ЕС). Возможно, мы услышим заверения, которые дадут Украине уверенность в том, что кто-то будет готов вступить в бой своими армиями вместе с нами. Пока же Украина сама противостоит на поле боя российской агрессии. Но с поддержкой со стороны Запада. Однако эта поддержка должна быть постоянной и понятной. Прогнозированной, – акцентирует аналитик. – Ведь Украина является фактически щитом Европы. И та должна эта понимать. И платить за это соответствующую цену, пока мы платим кровью".

Следует также помнить, отмечает Александра Решмедилова, что Финляндия за год, по ускоренной процедуре, стала членом НАТОС некими промедлениями (из-за позиции Турции и Венгрии), но неуклонно происходит евроатлантическая интеграция Швеции.

"Та же Венгрия может ставить палки в колеса и нам. Ирландия, Кипр, Мальта – не флагманы в принятии решений, но могут притормаживать единство европейских стран касательно нашего вхождения в НАТО. Но ключевая роль тут у США, Великобритании, Франции, Германии. Именно от них многое зависит. Пока есть вариативность решений. И определенная интрига на конец июня — начало июля сохраняется", – констатирует аналитик.

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Источник: https://comments.ua/
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