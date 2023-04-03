НАТО таки расширяется: о чем это говорит – каковы перспективы Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что уже 4 апреля Финляндия присоединится к этому военно-политическому блоку. Он также подчеркнул, что Украина обязательно станет членом альянса, а пока нас продолжат обеспечивать военной, летальной, нелетальной и экономической поддержкой, ожидая от Киева расширения работы над долгосрочными реформами. О чём говорит расширение НАТО? Каковы перспективы у Швеции, которую затормозила Турция, а также – у Украины? Портал "Комментарии" из этими вопросами обратился к экспертам.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Мы сегодня больше заинтересованы не в формальном статусе нашей страны, а в реальной военной помощи со стороны участников Альянса

Политический эксперт Денис Гороховский отмечает, что расширение НАТО – процесс закономерный и, соответственно, предсказуемый.

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непосредственно около границы с Польшей, будет отличным стимулом для того, чтоб отложить "на потом" внутренние конфликты и усилить коллективную безопасность", – акцентирует эксперт. "Ирония в том, что вряд ли бы он так активно форсировался, если бы не варварская политика кремля. Путин сам создал ситуацию, когда базы НАТО могут находиться буквально в сотне километров от, например, Санкт-Петербурга. А, учитывая последние тенденции, и желание россии разместить ядерное оружие на территории Беларуси

Именно поэтому он склонен думать, что Турция по итогу уступит шведам в вопросе НАТО, при этом получив определенную компенсацию за такой шаг.

"Опять же, это всё происходит исключительно благодаря агрессивной политике кремля и при других условиях, вопрос входа Швеции в Альянс даже бы не стоял, – уверен Денис Гороховский. – Что касается Украины, что наше членство в НАТО – это не вопрос ближайшей перспективы, поэтому в настоящий момент переоценивать значимость этого шага не стоит. Страны НАТО очень не хотят напрямую участвовать в любых военных конфликтах, поэтому готовы закрывать глаза на различные, в том числе, прямые проявления агрессии со стороны рф. Кроме того, уже неоднократно заявлялось и украинской властью, и представителями Альянса, что Украина не сможет стать членом НАТО до завершения войны с рф. Естественно, такой шаг возможен исключительно в контексте нашей победы".

Поэтому, констатирует эксперт, мы сегодня больше заинтересованы не в формальном статусе нашей страны, а в реальной военной помощи со стороны участников Альянса. И эта помощь куда важнее и значимее, чем любые обещания и перспективы.

"В то же время, нужно понимать, что вступление Украины в НАТО после нашей победы станет отличным сдерживающим фактором для россии от попыток повторить подобные акты агрессии", – считает Денис Гороховский.

Широкомасштабная российская агрессия привела к тому, что Североатлантический Альянс объединился – и начал серьезно расширяться

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов напоминает, что Путин оправдывал нападение на Украину тем, чтобы в Крыму или еще на какой-то нашей территории не появилась военная база НАТО.

"Однако широкомасштабная российская агрессия привела к прямо противоположному эффекту. Североатлантический Альянс объединился – и начал серьезно расширяться. Об этом говорит и скорое чуть вступление в НАТО Финляндии, и несколько отсроченное – Швеции. И грядущее – Украины. По факту, количество стран Альянса и км, которые они занимают, в том числе, на границе с рф, растет", – отмечает эксперт.

По его мнению, чтобы Украина стала членом НАТО, нужно, прежде всего, политическое решение со стороны блока.

"Юридически есть сложности (касательно обязательного контроля над всей своей территорией и так далее), но, если будет принято именно политическое решение – мы можем стать членом НАТО куда быстрее. Пока же не де-юре, а де-факто – мы уже член Альянса, – подчеркивает Николай Спиридонов. – По количеству и качеству вооружений, по уровню поддержки. Есть надежда, что и де-юре мы станем членом НАТО в ближайшие годы. Североатлантический Альянс будет расширяться, укрепляться – это уже необратимые процессы, которые, как это ни удивительно, вызвал именно Путин".

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