На следующей неделе к НАТО присоединится новая страна

11 марта Швеция станет новым членом НАТО и расширит количество стран, входящих в оборонный альянс до 32 членов. Об этом сообщают шведские СМИ, указывая, что чиновники собираются собраться в Брюсселе на следующей неделе.



Швеция станет новым членом НАТО. Фото из открытых источников

Шведское издание TV4 Nyheterna сообщило, что 11 марта состоится официальное присоединение Швеции к НАТО. Ожидается, что над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе будет поднят шведский флаг, что будет означать официальное принятие Швеции в альянс.

На торжественное мероприятие в Брюссель прибудет премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, главнокомандующий Вооруженными силами Микаэл Бюден и другие шведские чиновники. На церемонию приглашены послы стран-членов НАТО, которые примут участие в официальных мероприятиях. После этого состоится пресс-конференция политиков по поводу окончательного присоединения Швеции к НАТО.

Напомним, что Швеция после полномасштабного вторжения России в Украину совместно с Финляндией 18 мая подала заявку на членство в НАТО. Однако из-за замечаний со стороны Венгрии и Турции в Швецию процесс задержался. Финляндия стала членом НАТО в апреле 2024 года.

После продолжительного процесса переговоров Турция одобрила вступление Швеции, а последним членом НАТО, задерживавшим членство скандинавской страны, стала Венгрия. Правительство Орбана ратифицировало соглашение 26 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пригрозила Швеции из-за вступления в НАТО. В Стокгольме отреагировали на угрожающую риторику РФ.

Также "Комментарии" писали, что в Швеции назвали три страны, представляющие наибольшую опасность.