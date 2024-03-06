logo

BTC/USD

66369.38

ETH/USD

3784.53

LTC/USD

83.08

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО На следующей неделе к НАТО присоединится новая страна
commentss НОВОСТИ Все новости

На следующей неделе к НАТО присоединится новая страна

К НАТО 11 марта официально присоединится Швеция и станет 32 членом оборонного альянса.

сегодня, 16:42
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

11 марта Швеция станет новым членом НАТО и расширит количество стран, входящих в оборонный альянс до 32 членов. Об этом сообщают шведские СМИ, указывая, что чиновники собираются собраться в Брюсселе на следующей неделе.

На следующей неделе к НАТО присоединится новая страна

Швеция станет новым членом НАТО. Фото из открытых источников

Шведское издание TV4 Nyheterna сообщило, что 11 марта состоится официальное присоединение Швеции к НАТО. Ожидается, что над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе будет поднят шведский флаг, что будет означать официальное принятие Швеции в альянс.

На торжественное мероприятие в Брюссель прибудет премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, главнокомандующий Вооруженными силами Микаэл Бюден и другие шведские чиновники. На церемонию приглашены послы стран-членов НАТО, которые примут участие в официальных мероприятиях. После этого состоится пресс-конференция политиков по поводу окончательного присоединения Швеции к НАТО.

Напомним, что Швеция после полномасштабного вторжения России в Украину совместно с Финляндией 18 мая подала заявку на членство в НАТО. Однако из-за замечаний со стороны Венгрии и Турции в Швецию процесс задержался. Финляндия стала членом НАТО в апреле 2024 года.

После продолжительного процесса переговоров Турция одобрила вступление Швеции, а последним членом НАТО, задерживавшим членство скандинавской страны, стала Венгрия. Правительство Орбана ратифицировало соглашение 26 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пригрозила Швеции из-за вступления в НАТО. В Стокгольме отреагировали на угрожающую риторику РФ.

Также "Комментарии" писали, что в Швеции назвали три страны, представляющие наибольшую опасность.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tv4.se/artikel/6wGwLiXPaHHIcPkZuxCnDN/klart-da-hissas-sveriges-flagga-i-natohoegkvarteret
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости