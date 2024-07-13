На Западе уже открыто говорят, что НАТО не будет помогать Украине для победы: детали

На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, который весь последний год так ждал Киев, Украина получила многое, но только не то, что хотела. В течение нескольких месяцев в преддверии саммита Киев и его самые активные сторонники настаивали на том, чтобы украинцы получили официальное приглашение вступить в Альянс. Вашингтон и Берлин с самого выступили против, поэтому большая часть работы саммита по Украине сводилась к тому, чтобы собрать утешительные призы и решить пробелы с военной помощью. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Foreign policy".

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Администрация Байдена также выступила за то, что она назвала "мостом" к членству Украины в НАТО, который будет включать наращивание совместных программ обучения, создание новой командной структуры Альянса для координации военной помощи, поступающей в Украину, и направление в Киев нового постоянного представителя.

Журналисты обращают внимание, что ряд чиновников альянса из Восточной Европы разочарованы тем, что НАТО не смогло сделать больше — в том числе предоставить официальное приглашение.

Издание пишет, что саммит в Вашингтоне выявил главное противоречие в стратегии Запада по поддержке Украины: военные поставки помогли Украине дать отпор российским силам, но не позволяют выиграть войну.

"Украинцам для победы нужно нечто большее, чем то, что мы им передали", — признал глава Военного комитета альянса Роб Бауэр.

Читайте также на портале "Комментарии" — в итоговом заявлении саммита НАТО говорится, что Украина получит приглашение в Альянс, когда союзники согласятся и Киев выполнит все необходимые условия. При этом Венгрия уже тонко намекнула, что пока абсолютно все члены Альянса не подтвердят свое согласие, никакого приглашения Украины в Альянс не будет. Чем закончился саммит НАТО для Украины? Не складывается ли впечатление, что с Россией идут закулисные торги по членству Украины в НАТО? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



