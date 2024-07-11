Ключевые итоги саммита НАТО: оправдались ли ожидания Украины

В итоговом заявлении саммита НАТО говорится, что Украина получит приглашение в Альянс, когда союзники согласятся и Киев выполнит все необходимые условия. При этом Венгрия уже тонко намекнула, что пока абсолютно все члены Альянса не подтвердят свое согласие, никакого приглашения Украины в Альянс не будет. Чем закончился саммит НАТО для Украины? Не складывается ли впечатление, что с Россией идут закулисные торги по членству Украины в НАТО? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Саммит НАТО. Фото: из открытых источников

Нам четко дали понять, что наше членство в Альянсе будет зависеть от трёх факторов

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что саммит НАТО закончился вполне ожидаемо.

"Украина добилась обещания отправить нам больше систем ПВО, а также выделить деньги на вооружение в 2025 году. Кроме того, в плюс Украине можно записать абсолютную поддержку всех стран-членов нашего членства в отдаленной перспективе", – отметил эксперт.

По его мнению, минусом саммита стал отказ стран говорить о конкретных сроках вступления Украины в НАТО.

"Нам четко дали понять, что наше членство в Альянсе будет зависеть от трёх факторов. Первый – завершение войны с РФ в том или ином формате. Второй - проведение демократических реформ, которых от нас ждут уже много лет. И третий фактор – консенсус всех стран-членов, включая США, Германию и Венгрию, которые выражали сомнения", – констатировал Илия Куса.

Ожидали от саммита НАТО гораздо большего

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук так прокомментировал ситуацию:

"На самом деле это трусливая импотентная политика организации, которая на 75-летний юбилей показывает все признаки болезни Альцгеймера. Украина как ни одна из 32 стран НАТО доказала, что она соответствует тем критериям, тем ценностям, которые были заложены в основу этой организации в конце 40-ых, когда она была создана, когда она, собственно и противостояла советской тоталитарной системе. Сегодня наследником советского тоталитаризма является российский нацизм, фашизм. Естественно надо было бы ожидать, что спустя 2,5 года, почти 900 дней кровавой геноцидной войны страны НАТО поймут уровень угрозы, которая исходит от нацистской России и, которая, конечно же, встраивается в более широкую ось зла, которая противопоставляется западной цивилизации. Но вот это вот обещание, что мы примем вас, когда вы будете готовы – это трусость, неспособность понять природу зла и, в конце концов, это предательство украинцев, которые с оружием в руках защищают западные ценности и Европу от нацистской агрессии".

Ярослав Романчук подчеркнул, что он крайне негативно относится к итоговому заявлению НАТО.

"Я ожидал гораздо больше, потому что даже, если посмотрим на то оружие, которое могло бы резко сменить баланс сил на фронте, то страны НАТО, к сожалению, не готовы нам его передать. Они не могут адекватно ответить на угрозы России, тем самым развязывая ей руки, развязывая руки Китаю, Ирану и тем террористам, которые в том числе атакуют Израиль и могут атаковать Тайвань и ведут войну против свободной, демократической Украины", – отметил эксперт.

По его словам, для Украины то, что произошло на саммите НАТО в Вашингтоне – это, конечно же, не конец света. Но соответствующие выводы все следует сделать.

"Нужно понимать, что и ООН, где во главе Совбеза преступная Россия, и НАТО – это структуры старого уклада, старого порядка. Нам нужно готовиться к новому миру, предлагать свои решения. Поэтому крайне важно понимать на основе чего мы можем стать субъектом новой международной системы безопасности и формировать новые коалиции, которые основаны на ценностях, а не на трусости и киссинджеровской политике соглашательства и переговоров с любым агрессором", – подытожил Ярослав Романчук.

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