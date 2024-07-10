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Нардеп: НАТО скорее готово отдать Украину РФ, чем взять под свой зонтик

НАТО придумывает словесные обороты, чтобы не дай бог не прозвучало слово «приглашение» Украины

сегодня, 12:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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Похоже, нынешний саммит НАТО в Вашингтоне – это снова о слабости альянса перед вызовами, заявила нардеп Соломия Бобровская. При этом она добавила, что Украине этот саммит, к сожалению, не принесет ни перспектив, ни надежд.

Нардеп: НАТО скорее готово отдать Украину РФ, чем взять под свой зонтик

Украина НАТО

"Усиление ПВО, изменение форматов координации помощи, муки в поиске словесных оборотов, чтобы категорически не было слова "приглашения", и предупреждения еще с прошлого года, чтобы мы не пушили членство в Штатах на саммите в этом году – риал геополитик и неприятный душ для украинцев" , – отметила политик в Фейсбуке.

При этом она подчеркнула, что здесь все дело не в Украине, коррупции, ПДЧ или еще почему. По ее словам, это не Украина не готова к членству, это Альянс не готов и не способен противостоять России.

"С одной стороны, это понятно, потому что никому не нужен театр боевых действий дальше наших границ, а с другой – на фоне эффективного союза, который строит РФ вокруг себя, все же выглядит, что Украину скорее готовы уступить, чем принять в пул западной зонтики. Интересно получается, что Московия готова за нас грызться до последнего, чтобы получить, Североатлантический Альянс дает нам периодически "пилюли от головы", а у украинцев выход только один — война за самих себя", — заявила нардеп.

Следовательно, говорит Бобровская, пока ось зла консолидируется и стройным шагом идет к гегемонии в мире, НАТО пережевывает формулировки о "необратимости" и "открытой двери", которые уже доносились до Украины по меньшей мере дважды.

При этом она отмечает, что решения об усилении ПВО Украины было принято еще раньше, до удара по Украине 8 июля, и они были направлены на то, чтобы Украина просто не поехала с пустыми руками.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Польше уже заявили о том, что Украина может быть недовольна результатами саммита НАТО в Вашингтоне.




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Источник: https://www.facebook.com/BobrovskaMP/posts/pfbid0WvJQjkQNhPQiST9RhgWbHEEPzm1zeW1WwVticcc1GYDXPPzkYorAtf8z1g6NShyHl
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