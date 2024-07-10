Нардеп: НАТО скорее готово отдать Украину РФ, чем взять под свой зонтик

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Ткачик Олеся
Похоже, нынешний саммит НАТО в Вашингтоне – это снова о слабости альянса перед вызовами, заявила нардеп Соломия Бобровская. При этом она добавила, что Украине этот саммит, к сожалению, не принесет ни перспектив, ни надежд.
Украина НАТО
При этом она подчеркнула, что здесь все дело не в Украине, коррупции, ПДЧ или еще почему. По ее словам, это не Украина не готова к членству, это Альянс не готов и не способен противостоять России.
Следовательно, говорит Бобровская, пока ось зла консолидируется и стройным шагом идет к гегемонии в мире, НАТО пережевывает формулировки о "необратимости" и "открытой двери", которые уже доносились до Украины по меньшей мере дважды.
При этом она отмечает, что решения об усилении ПВО Украины было принято еще раньше, до удара по Украине 8 июля, и они были направлены на то, чтобы Украина просто не поехала с пустыми руками.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Польше уже заявили о том, что Украина может быть недовольна результатами саммита НАТО в Вашингтоне.
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