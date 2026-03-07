Настоящий удар по Трампу: что заявили в НАТО о военной кампании США и Израиля против Ирана

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что удары США и Израиля по Ирану противоречат международному праву, но при этом признал, что Тегеран представляет угрозу для региональной безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом премьер сказал во время общения с представителями масс-медиа, цитирует Politico.

Роб Йеттен. Фото: из открытых источников

Йеттен отметил, что правительство Нидерландов "понимает" первые удары по Ирану, учитывая длительную угрозу, которую Тегеран представляет для собственного населения и региональной стабильности. Однако он подчеркнул, что международное сообщество должно продолжать защищать международное право и отыскивать дипломатические решения, "как бы трудно это ни было".

"Как удары по Ирану на прошлой неделе, так и неприемлемые меры возмездия со стороны Ирана в отношении стран региона выходят за рамки международного права", – акцентировал Роб Йеттен.

Также премьер-министр Нидерландов поставил под сомнение конечную цель военной кампании США и Израиля.

"Главный вопрос остается: когда атаки будут считаться успешными?", – добавил он.

