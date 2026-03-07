Справжній удар по Трампу: що заявили в НАТО про військову кампанію США та Ізраїлю проти Ірану

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Йеттен заявив, що удари США та Ізраїлю по Ірану суперечать міжнародному праву, але при цьому визнав, що Тегеран становить загрозу для регіональної безпеки. Як передає портал "Коментарі", про це прем’єр сказав під час спілкування з представниками мас-медіа, цитує Politico.

Роб Єттен. Фото: з відкритих джерел

Йеттен зазначив, що уряд Нідерландів "розуміє" перші удари по Ірану з огляду на тривалу загрозу, яку Тегеран становить для власного населення та регіональної стабільності. Однак він наголосив, що міжнародне співтовариство має продовжувати захищати міжнародне право та відшукувати дипломатичні рішення, "хоч би як важко це було".

"Як удари по Ірану минулого тижня, так і неприйнятні заходи відплати з боку Ірану щодо країн регіону виходять за межі міжнародного права", — наголосив Роб Йеттен.

Також прем'єр-міністр Нідерландів поставив під сумнів кінцеву мету військової кампанії США та Ізраїлю.

"Головне питання залишається: коли атаки вважатимуться успішними?", — додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путіна не просто охопив страх: що дуже непокоїть Росію у подіях в Ірані.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп повністю поінформований про контакти між Росією та Іраном на тлі повідомлень про можливу передачу Москвою розвідданих Тегерану. Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет в інтерв'ю телеканалу CBS News.

За словами глави Пентагону, американська адміністрація уважно відстежує будь-які канали взаємодії між Москвою та Тегераном, особливо якщо вони можуть загрожувати американським військовим на Близькому Сході.