НАТО буксует: почему союзники тормозят перевооружение

Даже спустя более 70 лет попыток унифицировать вооружение в армиях НАТО страны-члены продолжают требовать от производителей уникальные решения, что замедляет накопление запасов и существенно увеличивает их стоимость. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на помощницу генсека НАТО по вопросам оборонной промышленности, инноваций и вооружений Тарью Яаколу.

По ее словам, наиболее эффективной с экономической точки зрения остается коллективная закупка вооружений. Однако на практике союзники по-прежнему действуют разрозненно, предпочитая формировать собственные технические требования.

"Представители промышленности постоянно отмечают: многие страны продолжают приходить к ним по отдельности со своими запросами. Этого следует избегать", — подчеркнула Яакола во время выступления в аналитическом центре Chatham House.

Она отметила, что параллельная разработка схожих систем разными государствами приводит к распылению ресурсов и удорожанию каждой единицы техники. Вместо этого, по ее мнению, союзникам следует активнее координировать усилия и совместно работать над едиными решениями.

Отдельно Яакола подчеркнула, что рост оборонных расходов уже опережает гражданские бюджеты, поэтому крайне важно обеспечить максимальную эффективность использования средств налогоплательщиков.

В качестве примера успешного сотрудничества она привела совместное производство ракет-перехватчиков для системы Patriot, которое уже расширяется, в том числе на территории Германии. В то же время, по ее оценке, потенциал для углубления кооперации внутри Альянса остается значительно недоиспользованным.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что США помогают НАТО, но Альянсу "не будет рядом", если что-нибудь случится. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время выступления в ходе конференции в Майами.