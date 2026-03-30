НАТО буксує: чому союзники гальмують переозброєння

Навіть понад 70 років спроб уніфікувати озброєння в арміях НАТО країни-члени продовжують вимагати від виробників унікальні рішення, що уповільнює накопичення запасів та суттєво збільшує їхню вартість. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на помічницю генсека НАТО з питань оборонної промисловості, інновацій та озброєнь Тар'ю Яаколу.

За її словами, найбільш ефективною з економічної точки зору залишається колективна закупівля озброєнь. Однак на практиці союзники, як і раніше, діють розрізнено, воліючи формувати власні технічні вимоги.

"Представники промисловості постійно зазначають: багато країн продовжують приходити до них окремо зі своїми запитами. Цього слід уникати", — наголосила Яакола під час виступу в аналітичному центрі Chatham House.

Вона зазначила, що паралельна розробка подібних систем різними державами призводить до розпорошення ресурсів та подорожчання кожної одиниці техніки. Натомість, на її думку, союзникам слід активніше координувати зусилля та спільно працювати над єдиними рішеннями.

Окремо Яакола наголосила, що зростання оборонних видатків вже випереджає цивільні бюджети, тому вкрай важливо забезпечити максимальну ефективність використання коштів платників податків.

Як приклад успішного співробітництва, вона навела спільне виробництво ракет-перехоплювачів для системи Patriot, яке вже розширюється, у тому числі на території Німеччини. Водночас, за її оцінкою, потенціал для поглиблення кооперації всередині Альянсу залишається значно недовикористаним.

