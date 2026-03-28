НАТО теряет всякий смысл: Трамп шокировал заявлением об Альянсе

Президент США Дональд Трамп заявил, что США помогают НАТО, но Альянсу "не будет рядом", если что-нибудь случится. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время выступления в ходе конференции в Майами.

"Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если что-то серьезное случится, я не думаю, что это произойдет, но если что-нибудь случится, я гарантирую вам, что их не будет рядом", — отметил глава Белого дома.

Кроме этого, Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за помощь.

"Я хочу поблагодарить все Королевство Саудовской Аравии — они очень помогли, в отличие от НАТО", — отметил президент США.

