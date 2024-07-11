НАТО демонстрирует страх и слабость: на что может решиться Россия

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Ткачик Олеся
НАТО снова повторяет свою ошибку, которую уже совершало неоднократно раньше, считает политолог Петр Олещук.
НАТО
По его словам, все "мосты" к НАТО и "необратимость" вступления – это попытка решить две несовместимые между собой задачи: показать собственным гражданам и украинцам, что Украина "стала ближе к НАТО", но сделать так, чтобы одновременно показать россиянам, что все же нет, не стала.
Политолог говорит, что первый пример подобной политики украинцы увидели еще в 2008 году и с этого времени ничего не изменилось. По его словам, политические советники вынуждены придумывать новые и новые "мосты", исчерпывая ограниченный потенциал природного языка.
По его словам, главное, что политики из НАТО пытаются играть в игру "рационализируй маньяка". Классический пример, по его мнению, история с разрешением для Польши сбивать рядом со своим воздушным пространством российские ракеты. Поляки, говорит эксперт, будто сначала согласились и даже зафиксировали этот пункт, хотя и несколько размыты, в соглашении с Украиной в безопасности, а затем, получив "нагоняй" от США, отказались от этого. В Белом Доме по-прежнему считают, что сбивание российских ракет в небе Украины россияне могут считать "агрессией" со стороны НАТО.
Кроме того, Олещук привел еще один пример такой политики — решение по размещению со следующего года в Германии американских ракет, включая легендарные "томагавки".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР также считают , что НАТО своей робостью провоцирует Россию.
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Ігор
11 июля 2024, 13:29
Раціоналізуй маніака? Та ви з цим маньяком сотні років жили і все нормально. Зберегли і розвивали і націю і культуру і традиції. Мали рівні права, навіть імперією керували Хрущовим і Брежнєвим. Вам дали спокійно відокремитися залишивши все, що було. Ваші юдейці це за безцінь приватизували і роками користувалися, але все мало було. Почали розробляти схеми, як ставити слов'ян пропагандою Портникова-Соловйова, і заробляти на цьому.