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НАТО демонстрирует страх и слабость: на что может решиться Россия

НАТО продолжает играть в игру «рационализируй маньяка»

11 июля 2024, 13:31
Автор:
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Ткачик Олеся
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НАТО снова повторяет свою ошибку, которую уже совершало неоднократно раньше, считает политолог Петр Олещук.

НАТО демонстрирует страх и слабость: на что может решиться Россия

НАТО

По его словам, все "мосты" к НАТО и "необратимость" вступления – это попытка решить две несовместимые между собой задачи: показать собственным гражданам и украинцам, что Украина "стала ближе к НАТО", но сделать так, чтобы одновременно показать россиянам, что все же нет, не стала.

Политолог говорит, что первый пример подобной политики украинцы увидели еще в 2008 году и с этого времени ничего не изменилось. По его словам, политические советники вынуждены придумывать новые и новые "мосты", исчерпывая ограниченный потенциал природного языка.

"При том, что уже совершенно непонятно, для кого они это делают? Убеждают себя? Убеждают украинцев? Так украинцам безразлично эти формулировки, они ждут что-то материальное и конкретное. Убеждают россиян? Они тоже этого не понимают. Сегодня "димон" уже успел высказаться по этому поводу, что, говоря, если путь Украины в НАТО — необратим, то нужно уничтожить Украину, а лучше — и Украину, и НАТО", — отметил Олещук.

По его словам, главное, что политики из НАТО пытаются играть в игру "рационализируй маньяка". Классический пример, по его мнению, история с разрешением для Польши сбивать рядом со своим воздушным пространством российские ракеты. Поляки, говорит эксперт, будто сначала согласились и даже зафиксировали этот пункт, хотя и несколько размыты, в соглашении с Украиной в безопасности, а затем, получив "нагоняй" от США, отказались от этого. В Белом Доме по-прежнему считают, что сбивание российских ракет в небе Украины россияне могут считать "агрессией" со стороны НАТО.

"Ну тоесть они хотят найти рациональные причины для самоограничения террориста, который за несколько дней до того отдал приказ на уничтожение детской больницы", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Олещук привел еще один пример такой политики — решение по размещению со следующего года в Германии американских ракет, включая легендарные "томагавки".

Очевидно, что это для сдерживания россиян. Но почему в Германии, а не в Польше? Пожалуй потому, что Польша — бывшее государство "Варшавского блока", и там нельзя размещать "томагавки", потому что россияне еще воспримут это как агрессию. Этим они делают хуже не нам, а себе. Столь выразительная демонстрация страха и слабости – это вызов для россиян. Здесь могут начать работать инстинкты хищника. Почему бы не попытаться решить все проблемы с Украиной и НАТО одним ударом? Тем более что их же "провоцируют" — пообещали "необратимый" путь в НАТО для Украины", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР также считают , что НАТО своей робостью провоцирует Россию.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dwyxBYUA9ELYNfRoZJDzHZGrgVTXerohtzVwPFyC7b9oZgSKFrYu89BdY6qtZUE9l&id=100000541433652
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Обсуждения

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Ігор

11 июля 2024, 13:29

Раціоналізуй маніака? Та ви з цим маньяком сотні років жили і все нормально. Зберегли і розвивали і націю і культуру і традиції. Мали рівні права, навіть імперією керували Хрущовим і Брежнєвим. Вам дали спокійно відокремитися залишивши все, що було. Ваші юдейці це за безцінь приватизували і роками користувалися, але все мало було. Почали розробляти схеми, як ставити слов'ян пропагандою Портникова-Соловйова, і заробляти на цьому.


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