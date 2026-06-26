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НАТО готовит Кремлю громкий сигнал и запускает масштабное перевооружение

Марк Рютте анонсировал волну оборонных контрактов и заявил, что Альянс намерен превзойти Россию в военном производстве

26 июня 2026, 07:24
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Кравцев Сергей

Североатлантический альянс переходит на новый этап укрепления своей оборонной промышленности. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что уже в ближайшее время союзники объявят о масштабных контрактах и стратегических договоренностях, которые должны усилить военный потенциал блока и стать четким сигналом для России.

НАТО готовит Кремлю громкий сигнал и запускает масштабное перевооружение

НАТО. Фото: из открытых источников

По словам Рютте, ключевые решения будут представлены в рамках специального дня оборонной промышленности, который состоится в рамках саммита НАТО 5-7 июля. Ожидается подписание большого количества контрактов, меморандумов о сотрудничестве и других документов, направленных на расширение производства вооружения.

Отдельно генсек отметил вклад Турции, отметив, что в стране работает около трех тысяч предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они уже интегрированы в производственные цепи Североатлантического союза и принимают участие в реализации совместных военных проектов.

Марк Рютте подчеркнул, что главной целью новых договоренностей является не только укрепление обороноспособности стран-членов, но и демонстрация единства перед внешними угрозами. По его словам, граждане государств-членов НАТО должны видеть, что союзники активно инвестируют в собственную безопасность.

Не менее адресным был и сигнал Москве. Генсек заявил, что НАТО внимательно следит за темпами наращивания российского военного производства, однако убежден, что оборонная промышленность Альянса имеет гораздо больший потенциал.

Таким образом, в НАТО стремятся показать, что готовы не только реагировать на современные вызовы, но и обеспечить долгосрочное преимущество над Россией в сфере производства вооружений и военных технологий.

Читайте на портале "Комментарии" — Марк Рютте прибыл в Вашингтон на фоне напряженности между США и европейскими союзниками. По данным Bloomberg, визит был направлен на то, чтобы снизить раздражение президента США Дональда Трампа из-за позиции ряда стран Европы, отказавшихся поддерживать его инициативы по Ирану.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sBnNSzj181Q
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