НАТО готує Кремлю гучний сигнал і запускає масштабне переозброєння

Північноатлантичний альянс переходить до нового етапу зміцнення своєї оборонної промисловості. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вже найближчим часом союзники оголосять про масштабні контракти та стратегічні домовленості, які мають посилити військовий потенціал блоку та стати чітким сигналом для Росії.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За словами Рютте, ключові рішення будуть представлені під час спеціального дня оборонної промисловості, який відбудеться в межах саміту НАТО 5-7 липня. Очікується підписання великої кількості контрактів, меморандумів про співпрацю та інших документів, спрямованих на розширення виробництва озброєння.

Окремо генсек відзначив внесок Туреччини, наголосивши, що в країні працює близько трьох тисяч підприємств оборонно-промислового комплексу. Вони вже інтегровані у виробничі ланцюги Альянсу та беруть участь у реалізації спільних військових проєктів.

Марк Рютте підкреслив, що головною метою нових домовленостей є не лише зміцнення обороноздатності країн-членів, а й демонстрація єдності перед зовнішніми загрозами. За його словами, громадяни держав НАТО повинні бачити, що союзники активно інвестують у власну безпеку.

Не менш адресним був і сигнал Москві. Генсек заявив, що НАТО уважно стежить за темпами нарощування російського військового виробництва, однак переконаний: оборонна промисловість Альянсу має значно більший потенціал.

Таким чином у НАТО прагнуть показати, що готові не лише реагувати на сучасні виклики, а й забезпечити довгострокову перевагу над Росією у сфері виробництва озброєнь та військових технологій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Марк Рютте прибув до Вашингтона на фоні напруженості між США та європейськими союзниками. За даними Bloomberg, візит був спрямований на те, щоб знизити роздратування президента США Дональда Трампа через позицію низки країн Європи, які відмовилися підтримувати його ініціативи щодо Ірану.



