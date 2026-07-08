НАТО готовит крупнейший военный проект со времен холодной войны: на кону десятки миллиардов долларов

Страны НАТО близки к принятию одного из самых масштабных инфраструктурных решений за всю историю Альянса. Речь идет о расширении сети стратегических топливных трубопроводов, созданной еще во времена холодной войны, в направлении Восточной Европы и Турции. Ожидается, что соответствующее решение будет объявлено на саммите НАТО в Анкаре после нескольких лет обсуждений.

НАТО. Фото: из открытых источников

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, проект предусматривает продление Центральноевропейской трубопроводной системы, которая соединяет военные базы союзников и обеспечивает оперативные поставки топлива авиации, бронетехнике и другим подразделениям во время кризисов.

Необходимость модернизации инфраструктуры объясняется изменением ситуации в сфере безопасности после полномасштабного вторжения России в Украину. В НАТО считают, что существующая система, сосредоточенная преимущественно в Западной Европе, уже не отвечает требованиям возможных операций на восточном фланге Альянса. Сегодня многие страны региона вынуждены доставлять горючее автомобильным и железнодорожным транспортом, который значительно легче вывести из строя.

По предварительным оценкам, стоимость проекта может достичь 30 миллиардов долларов в течение ближайших двадцати лет, что сделает его крупнейшей инвестицией в истории НАТО. Основную часть расходов планируется покрыть из общего бюджета Альянса, тогда как государства восточного фланга профинансируют оставшуюся часть работ.

Главными получателями новой инфраструктуры станут Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Болгария и Турция. При этом союзникам еще предстоит согласовать технические детали, маршруты строительства и окончательную модель финансирования. В НАТО убеждены, что создание новой сети трубопроводов значительно повысит устойчивость логистики и готовность Альянса к возможным кризисам у российских границ.

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