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Трамп вновь атаковал НАТО, но нашлись и те, кому отвесил порцию комплиментов

Президент США заявил, что Вашингтон оплачивает безопасность Европы, а помощь в ближневосточном конфликте получил лишь от небольших стран

8 июля 2026, 14:00
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп снова подверг жесткой критике союзников по НАТО, обвинив большинство европейских государств в нежелании нести равную ответственность за коллективную безопасность. При этом американский лидер отдельно похвалил генерального секретаря Альянса Марка Рютте, назвав его главным достоинством организации.

Трамп вновь атаковал НАТО, но нашлись и те, кому отвесил порцию комплиментов

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Перед встречей лидеров НАТО Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты потратили огромные средства на защиту европейских партнеров, тогда как многие из них продолжают экономить на собственной обороне.

По словам президента, Вашингтон фактически финансировал практически всю систему безопасности Альянса, однако даже сейчас остаются государства, которые не стремятся выполнять финансовые обязательства перед НАТО. Такая ситуация, подчеркнул Трамп, является несправедливой по отношению к американским налогоплательщикам.

Отдельное недовольство глава Белого дома выразил из-за событий вокруг конфликта с Ираном. Он заявил, что рассчитывал на поддержку ведущих европейских союзников, однако Великобритания, Франция и Германия, по его словам, не захотели участвовать в операции. Вместо этого поддержку Вашингтону оказали лишь небольшие государства.

Несмотря на жесткую критику Альянса, Трамп высоко оценил работу генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Президент США назвал его сильным руководителем и отметил, что именно нынешний глава организации является ее главным преимуществом.

Высказывания американского лидера вновь демонстрируют его стремление добиваться увеличения оборонных расходов европейских стран и перераспределения финансовой нагрузки внутри НАТО. Эта тема остается одной из центральных в отношениях США с союзниками по Альянсу.

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