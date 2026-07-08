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НАТО готує найбільший військовий проект із часів холодної війни: на кону десятки мільярдів доларів

Альянс має намір протягнути мережу стратегічних паливних трубопроводів до кордонів Росії, щоб забезпечити війська у разі масштабного конфлікту

8 липня 2026, 14:32
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Кравцев Сергей

Країни НАТО близькі до прийняття одного з наймасштабніших інфраструктурних рішень за всю історію Альянсу. Йдеться про розширення мережі стратегічних паливних трубопроводів, створеної ще за часів холодної війни, у напрямі Східної Європи та Туреччини. Очікується, що відповідне рішення буде оголошено на саміті НАТО в Анкарі після кількох років обговорень.

НАТО готує найбільший військовий проект із часів холодної війни: на кону десятки мільярдів доларів

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють західні ЗМІ з посиланням на джерела, проект передбачає продовження Центральноєвропейської трубопровідної системи, яка з'єднує військові бази союзників та забезпечує оперативне постачання палива авіації, бронетехніки та інших підрозділів під час криз.

Необхідність модернізації інфраструктури пояснюється зміною безпекової ситуації після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У НАТО вважають, що існуюча система, зосереджена переважно у Західній Європі, не відповідає вимогам можливих операцій на східному фланзі Альянсу. Сьогодні багато країн регіону змушені доставляти пальне автомобільним та залізничним транспортом, який значно легше вивести з ладу.

За попередніми оцінками, вартість проекту може сягнути 30 мільярдів доларів протягом найближчих двадцяти років, що зробить його найбільшою інвестицією в історії НАТО. Основну частину видатків планується покрити із загального бюджету Альянсу, тоді як держави східного флангу профінансують решту робіт.

Головними одержувачами нової інфраструктури стануть Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Болгарія та Туреччина. При цьому союзники ще мають узгодити технічні деталі, маршрути будівництва та остаточну модель фінансування. У НАТО переконані, що створення нової мережі трубопроводів значно підвищить стійкість логістики та готовність Альянсу до можливих криз у російських кордонах.

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Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/nato-closes-in-on-a-deal-to-extend-cold-war-era-pipelines-east?srnd=homepage-europe
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