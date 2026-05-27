logo

BTC/USD

75714

ETH/USD

2075.35

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО НАТО готовит новый щит против России: где войска смогут быть развернуты за считаные часы
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО готовит новый щит против России: где войска смогут быть развернуты за считаные часы

Альянс меняет систему командования на восточном фланге, опасаясь возможной эскалации со стороны Москвы

27 мая 2026, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

НАТО готовит масштабную реформу военного управления в странах Балтии, которая должна резко ускорить переброску войск к российским границам в случае кризиса или потенциального конфликта.

НАТО готовит новый щит против России: где войска смогут быть развернуты за считаные часы

НАТО. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, Альянс планирует создать дополнительную структуру командования для Латвии и Эстонии, чтобы устранить проблему медленного реагирования и повысить устойчивость восточного фланга.

Сейчас все силы НАТО в Балтии и северной части Польши подчиняются единому многонациональному штабу в польском Щецине. Однако новая схема предполагает выделение отдельного армейского корпуса, который будет отвечать исключительно за регион.

Военные эксперты считают, что это позволит Альянсу значительно быстрее развертывать крупные силы в случае угрозы со стороны России. Полноценный армейский корпус обычно включает от 40 до 60 тысяч военнослужащих и способен координировать действия нескольких дивизий одновременно.

По данным источников, ключевую роль в проекте возьмут на себя Германия и Нидерланды. Их совместный корпус, размещенный в немецком Мюнстере, должен стать основой новой системы обороны Латвии и Эстонии.

Параллельно союзники обсуждают усиление артиллерии, систем ПВО, инженерных и медицинских подразделений. Речь идет не только о численности войск, но и о способности быстро удерживать оборону в случае внезапной эскалации.

Реформа происходит на фоне постепенного усиления роли Европы в вопросах безопасности. После критики со стороны президента США Дональда Трампа европейские государства начали активнее готовиться к самостоятельному укреплению обороны.

В НАТО подчеркивают, что внимательно следят за ростом угроз со стороны России, хотя Москва традиционно отвергает подобные обвинения и заявляет, что именно расширение Альянса усиливает напряженность в Европе.

Читайте также на портале "Комментарии" — к чему готовится Путин: Польша предупредила НАТО о новой угрозе со стороны России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости