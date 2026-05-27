НАТО готовит новый щит против России: где войска смогут быть развернуты за считаные часы

НАТО готовит масштабную реформу военного управления в странах Балтии, которая должна резко ускорить переброску войск к российским границам в случае кризиса или потенциального конфликта.

Как сообщает Reuters, Альянс планирует создать дополнительную структуру командования для Латвии и Эстонии, чтобы устранить проблему медленного реагирования и повысить устойчивость восточного фланга.

Сейчас все силы НАТО в Балтии и северной части Польши подчиняются единому многонациональному штабу в польском Щецине. Однако новая схема предполагает выделение отдельного армейского корпуса, который будет отвечать исключительно за регион.

Военные эксперты считают, что это позволит Альянсу значительно быстрее развертывать крупные силы в случае угрозы со стороны России. Полноценный армейский корпус обычно включает от 40 до 60 тысяч военнослужащих и способен координировать действия нескольких дивизий одновременно.

По данным источников, ключевую роль в проекте возьмут на себя Германия и Нидерланды. Их совместный корпус, размещенный в немецком Мюнстере, должен стать основой новой системы обороны Латвии и Эстонии.

Параллельно союзники обсуждают усиление артиллерии, систем ПВО, инженерных и медицинских подразделений. Речь идет не только о численности войск, но и о способности быстро удерживать оборону в случае внезапной эскалации.

Реформа происходит на фоне постепенного усиления роли Европы в вопросах безопасности. После критики со стороны президента США Дональда Трампа европейские государства начали активнее готовиться к самостоятельному укреплению обороны.

В НАТО подчеркивают, что внимательно следят за ростом угроз со стороны России, хотя Москва традиционно отвергает подобные обвинения и заявляет, что именно расширение Альянса усиливает напряженность в Европе.

