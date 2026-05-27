НАТО готує новий щит проти Росії: де війська зможуть бути розгорнуті за лічені години

НАТО готує масштабну реформу військового управління у країнах Балтії, яка має різко прискорити перекидання військ до російських кордонів у разі кризи чи потенційного конфлікту.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, Альянс планує створити додаткову структуру командування для Латвії та Естонії, щоб усунути проблему повільного реагування та підвищити стійкість східного флангу.

Наразі всі сили НАТО в Балтії та північній частині Польщі підпорядковуються єдиному багатонаціональному штабу у польському Щеціні. Однак нова схема передбачає виділення окремого армійського корпусу, який відповідатиме виключно за регіон.

Військові експерти вважають, що це дозволить Альянсу значно швидше розгортати великі сили у разі загрози Росії. Повноцінний армійський корпус зазвичай включає від 40 до 60 тисяч військовослужбовців і здатний координувати дії кількох дивізій одночасно.

За даними джерел, ключову роль у проекті візьмуть на себе Німеччина та Нідерланди. Їхній спільний корпус, розміщений у німецькому Мюнстері, має стати основою нової системи оборони Латвії та Естонії.

Паралельно союзники обговорюють посилення артилерії, систем ППО, інженерних та медичних підрозділів. Йдеться не лише про чисельність військ, а й про здатність швидко утримувати оборону у разі раптової ескалації.

Реформа відбувається на тлі поступового посилення ролі Європи у питаннях безпеки. Після критики президента США Дональда Трампа європейські держави почали активніше готуватися до самостійного зміцнення оборони.

У НАТО наголошують, що уважно стежать за зростанням загроз з боку Росії, хоча Москва традиційно відкидає подібні звинувачення та заявляє, що саме розширення Альянсу посилює напруженість у Європі.

