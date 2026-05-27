НАТО готує новий щит проти Росії: де війська зможуть бути розгорнуті за лічені години

Альянс змінює систему командування на східному фланзі, побоюючись можливої ескалації з боку Москви

27 травня 2026, 09:40
Кравцев Сергей

НАТО готує масштабну реформу військового управління у країнах Балтії, яка має різко прискорити перекидання військ до російських кордонів у разі кризи чи потенційного конфлікту.

Як повідомляє Reuters, Альянс планує створити додаткову структуру командування для Латвії та Естонії, щоб усунути проблему повільного реагування та підвищити стійкість східного флангу.

Наразі всі сили НАТО в Балтії та північній частині Польщі підпорядковуються єдиному багатонаціональному штабу у польському Щеціні. Однак нова схема передбачає виділення окремого армійського корпусу, який відповідатиме виключно за регіон.

Військові експерти вважають, що це дозволить Альянсу значно швидше розгортати великі сили у разі загрози Росії. Повноцінний армійський корпус зазвичай включає від 40 до 60 тисяч військовослужбовців і здатний координувати дії кількох дивізій одночасно.

За даними джерел, ключову роль у проекті візьмуть на себе Німеччина та Нідерланди. Їхній спільний корпус, розміщений у німецькому Мюнстері, має стати основою нової системи оборони Латвії та Естонії.

Паралельно союзники обговорюють посилення артилерії, систем ППО, інженерних та медичних підрозділів. Йдеться не лише про чисельність військ, а й про здатність швидко утримувати оборону у разі раптової ескалації.

Реформа відбувається на тлі поступового посилення ролі Європи у питаннях безпеки. Після критики президента США Дональда Трампа європейські держави почали активніше готуватися до самостійного зміцнення оборони.

У НАТО наголошують, що уважно стежать за зростанням загроз з боку Росії, хоча Москва традиційно відкидає подібні звинувачення та заявляє, що саме розширення Альянсу посилює напруженість у Європі.

