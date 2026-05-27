К чему готовится Путин: Польша предупредила НАТО о новой угрозе со стороны России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия в настоящее время не имеет ресурсов для полномасштабного нападения на НАТО, однако способна организовывать диверсии и опасные провокации против стран Альянса.

По словам главы польской дипломатии, Москва остается серьезной угрозой для безопасности региона, и Запад не должен недооценивать намерения Кремля.

Сикорский отметил, что, если бы Россия готовила масштабное вторжение против стран НАТО, это было бы заметно заранее благодаря спутниковой разведке и данным наблюдения.

В качестве примера министр напомнил, что перед полномасштабным вторжением в Украину российская армия в течение нескольких месяцев стягивала к границам около ста тысяч военных, и эти приготовления фиксировались западными спецслужбами.

При этом польский министр подчеркнул, что опасность со стороны России сохраняется даже без прямой военной атаки. По его словам, Кремль способен действовать через диверсионные операции, саботаж, кибератаки и различные провокации, которые не будут считаться полноценным вторжением, но могут дестабилизировать ситуацию внутри стран НАТО.

Сикорский также признал, что реальные намерения российского лидера Владимир Путин оказались гораздо более агрессивными, чем предполагали многие государства Западной Европы до начала войны против Украины.

На этом фоне Польша продолжает настаивать на усилении восточного фланга НАТО и укреплении оборонных возможностей Альянса. В Варшаве считают, что именно готовность к гибридным угрозам станет ключевым фактором безопасности Европы в ближайшие годы.

