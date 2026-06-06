НАТО готовит решение по Украине, которое может изменить ход войны

Страны НАТО могут уже в ближайшее время объявить о выделении Украине масштабного пакета военной помощи на сумму 70 млрд евро. Как сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники в Альянсе, соответствующая инициатива активно обсуждается перед саммитом НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре.

НАТО. Фото: из открытых источников

По информации издания, предложение в мае выдвинула Германия. Помимо финансовой составляющей, Берлин предлагает внедрить новый механизм учета взносов государств-членов, который позволит более прозрачно распределять нагрузку между союзниками и отслеживать объемы помощи Украине.

Источники в НАТО отмечают, что вопрос справедливого распределения расходов становится все более чувствительным. Некоторые государства считают, что именно они несут непропорционально большую финансовую нагрузку по поддержке Киева. Новый механизм должен снизить напряжение внутри Альянса и обеспечить более устойчивое финансирование украинских потребностей.

При этом речь не идет исключительно о новых деньгах. Согласно предварительному плану, около 30 млрд евро будут обеспечены за счет уже согласованного Европейским Союзом кредита для Украины объемом 90 млрд евро. Еще примерно 40 млрд евро предполагается привлечь через двусторонние программы поддержки отдельных стран.

Впрочем, у части дипломатов есть опасения. Они считают, что наличие общеевропейских финансовых инструментов может подтолкнуть некоторые правительства к сокращению собственных национальных программ помощи, рассчитывая на ресурсы ЕС.

Поддержка Украины станет одной из центральных тем июльского саммита НАТО. В Киеве уже обозначили свои ключевые приоритеты. Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук подчеркнула, что новые обязательства союзников должны быть сосредоточены прежде всего на усилении противовоздушной обороны, развитии производства беспилотников и ракет, а также обеспечении дальнобойными боеприпасами.

Если инициатива будет одобрена, речь может идти об одном из крупнейших пакетов поддержки Украины с начала полномасштабной войны, что станет важным сигналом как для Киева, так и для Москвы.

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