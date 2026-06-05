Помощь Украине или политический спектакль: что скрывает неожиданное решение Конгресса США

Несмотря на неоднозначную позицию администрации президента США Дональда Трампа по вопросу поддержки Украины, Палата представителей сделала неожиданный шаг, одобрив законопроект о предоставлении Киеву военной помощи, финансировании восстановления страны и усилении санкционного давления на Россию. О чем говорит это решение? Можно ли говорить о прорыве и резкой смене тональности в вопросе поддержки Украины со стороны США? Издание "Комментарии" обратилось с этими вопросами к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Есть три фактора

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко говорит, что, по его мнению, решение США продолжать поддержку Украины объясняется несколькими ключевыми факторами.

"Во-первых, Украина не проигрывает войну. Это принципиальный момент. Ни одно государство не будет вкладывать ресурсы в проект, который заведомо обречен на поражение. Американская политика может быть прагматичной и даже жесткой, но в Вашингтоне умеют считать деньги и оценивать перспективы. Если бы поражение Украины считалось неизбежным, вопрос дальнейшей помощи давно был бы закрыт. Последние действия украинских сил, в частности удары по российской инфраструктуре, показали, что Украина сохраняет способность наносить чувствительные удары и менять ситуацию на поле противостояния. Это видят не только в Киеве, но и в Москве, Вашингтоне и европейских столицах", – отметил эксперт.

Сергей Дойко продолжает, есть и второй момент. Важно понимать специфику американской политики. Многие республиканцы, включая сторонников движения MAGA, действительно выступают за более осторожное расходование средств и концентрацию на внутренних проблемах США. Однако это не означает отказа от поддержки Украины. Американские политики могут спорить о форматах и объемах помощи, но это не равнозначно отказу от нее.

"Об этом неоднократно говорил и американский политический консультант Юрий Ванетик, который хорошо знаком с настроениями внутри Республиканской партии. Несмотря на различные политические колебания и эксцентричность Дональда Трампа, он всегда подчеркивал, что вопрос поддержки Украины остается на повестке дня", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он продолжает, третий фактор – предстоящие выборы в Конгресс. Для республиканцев крайне важно сохранять сильные позиции не только в Белом доме, но и на Капитолийском холме. Поэтому решения администрации неизбежно учитывают политическую реальность и общественные настроения.

"Кроме того, большое значение имеют визиты западных политиков и чиновников в Украину. Когда конгрессмены, европейские лидеры или представители НАТО лично видят последствия российских ударов по гражданским объектам, им уже не нужно ничего дополнительно объяснять. Реальность говорит сама за себя. Наконец, важно понимать более широкий геополитический контекст. То, что дипломатические представительства европейских стран продолжают работать в Киеве, а западные партнеры демонстрируют политическую поддержку Украины, напрямую усиливает украинские позиции на любых переговорах. Мир продолжает воспринимать Украину как жертву агрессии, которая не только выстояла, но и сохраняет способность бороться", – отметил Сергей Дойко.

Поэтому, подытоживает эксперт, сегодня оснований для осторожного оптимизма значительно больше, чем для пессимизма. Каким будет дальнейшее развитие событий, покажет время, но текущие тенденции дают Украине дополнительные аргументы и укрепляют ее позиции на международной арене.

Центр американской политики, который являлся основой поддержки Украины, стремительно "вымирает"

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко считает преждевременной радость по поводу новости о голосовании в Конгрессе США.

"На самом деле это ни о чем. Так, собрали в конце концов небольшое большинство демократов и нескольких республиканцев и преодолели "вето" спикера Джонсона, который отказывался выносить на голосование законопроект, но перспектив у этого законопроекта, предусматривающего несколько сотен миллионов военной помощи и несколько миллиардов "кредита", в Вашингтоне нет. Сейчас он "зависнет" в сенате. Если же там он будет проголосован, то Трамп его просто приветствует, а голосов преодолевать вето Трампа просто нет", – отметил политолог.

Он продолжает, даже если бы каким-то чудом Трамп закон подписал, его бы заблокировали на уровне Пентагона, где эдакий Элбридж Колби стабильно вредит любой помощи для Украины.

"К примеру, уже проголосованные в действующем бюджете США 400 млн военной помощи для Украины до сих пор не могут "освоить". Марк Рубио на слушаниях обещал, что "скоро выделят", но, скорее всего, просто дождутся конца финансового года, чтобы деньги "сгорели". Но здесь интересно другое. Одна демократка тоже проголосовала против законопроекта. Это этакая Ильхан Омар – представительница крайне-левого крыла партии. И да, крайне левые демократы тоже не любят Украину. Та же Омар формально осуждала агрессию против Украины с 2022 года, но выступала против военной помощи и санкций. Мол, "простые россияне не должны страдать", а санкции нужно налагать "лишь на путина". И она там такая не одна. Более того. Праймериз партий перед выборами показывают, что у республиканцев побеждают отбитые "мага", их поддерживает лично Трамп, а у демократов — "леваки". Центр американской политики, который, собственно, и являлся основой любых более или менее полезных для Украины решений, стремительно "вымирает", – констатировал эксперт.

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