НАТО готує рішення щодо України, яке може змінити хід війни

Країни НАТО можуть вже найближчим часом оголосити про надання Україні масштабного пакету військової допомоги на суму 70 млрд. євро. Як повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела в Альянсі, відповідну ініціативу активно обговорюють перед самітом НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, пропозицію у травні висунула Німеччина. Окрім фінансової складової, Берлін пропонує запровадити новий механізм обліку внесків держав-членів, який дозволить більш прозоро розподіляти навантаження між союзниками та відстежувати обсяги допомоги Україні.

Джерела в НАТО зазначають, що питання справедливого розподілу витрат стає дедалі чутливішим. Деякі держави вважають, що саме вони несуть непропорційно велике фінансове навантаження щодо підтримки Києва. Новий механізм має знизити напруження всередині Альянсу та забезпечити стійкіше фінансування українських потреб.

При цьому не йдеться виключно про нові гроші. Згідно з попереднім планом, близько 30 млрд євро буде забезпечено за рахунок уже узгодженого Європейським Союзом кредиту для України обсягом 90 млрд євро. Ще приблизно 40 млрд євро передбачається залучити через двосторонні програми підтримки окремих країн.

Втім, частина дипломатів має побоювання. Вони вважають, що наявність загальноєвропейських фінансових інструментів може спонукати деякі уряди до скорочення власних національних програм допомоги, розраховуючи на ресурси ЄС.

Підтримка України стане однією із центральних тем липневого саміту НАТО. У Києві вже окреслили свої ключові пріоритети. Посол України при НАТО Олена Гетьманчук наголосила, що нові зобов'язання союзників мають бути зосереджені насамперед на посиленні протиповітряної оборони, розвитку виробництва безпілотників та ракет, а також на забезпечення далекобійними боєприпасами.

Якщо ініціативу буде схвалено, може йтися про один із найбільших пакетів підтримки України з початку повномасштабної війни, що стане важливим сигналом як для Києва, так і для Москви.

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