НАТО готовится к эпохе без США: почему саммит в Анкаре может изменить Альянс навсегда

Предстоящий саммит НАТО в Анкаре может стать одним из самых важных за последние десятилетия. Как пишет The New York Times, союзники намерены обсудить масштабную трансформацию Альянса, которую уже называют "НАТО 3.0". Главная идея заключается в том, что европейские государства должны взять на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность, сохранив при этом стратегическое партнерство с Соединенными Штатами.

Саммит НАТО. Фото: из открытых источников

Необходимость реформ связана с политикой администрации президента США Дональда Трампа, которая заявляет о намерении сократить американское военное присутствие в Европе. Вашингтон планирует перераспределить часть своих сил и ресурсов в Индо-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток, считая главным долгосрочным вызовом Китай.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже обозначил будущий курс Альянса, заявив, что концепция "НАТО 3.0" предусматривает "более сильную Европу в более сильном НАТО". Аналогичную позицию озвучил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, если НАТО времен холодной войны было ориентировано на сдерживание СССР, а после ее окончания искало новую роль, то теперь Европа должна стать главным гарантом обычной обороны континента, тогда как США останутся ключевым союзником по другую сторону Атлантики.

Одним из главных факторов изменений называют растущую угрозу со стороны России. По оценкам представителей НАТО и немецких властей, Москва способна восстановить свой военный потенциал до уровня, позволяющего создать угрозу Альянсу уже к 2029 году.

На этом фоне союзники обсудят дальнейшее увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году, ускорение перевооружения и продолжение поддержки Украины. Ожидается, что европейские страны подтвердят выделение около 80 млрд долларов военной помощи Киеву в течение двух ближайших лет. При этом эксперты признают: несмотря на амбициозные планы, Европа пока не готова полностью заменить американские военные возможности.

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