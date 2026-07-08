logo_ukra

BTC/USD

62000

ETH/USD

1734.14

USD/UAH

44.51

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО НАТО готується до епохи без США: чому саміт в Анкарі може змінити Альянс назавжди
commentss НОВИНИ Всі новини

НАТО готується до епохи без США: чому саміт в Анкарі може змінити Альянс назавжди

Європа бере на себе нову роль в обороні, поки Вашингтон зміщує стратегічний фокус, а Україна залишається одним із головних питань порядку денного

8 липня 2026, 09:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Майбутній саміт НАТО в Анкарі може стати одним із найважливіших за останні десятиліття. Як пише The New York Times, союзники мають намір обговорити масштабну трансформацію Альянсу, яку вже називають НАТО 3.0. Головна ідея полягає в тому, що європейські держави повинні взяти на себе значно більшу відповідальність за власну безпеку, зберігаючи при цьому стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами.

НАТО готується до епохи без США: чому саміт в Анкарі може змінити Альянс назавжди

Саміт НАТО. Фото: із відкритих джерел

Необхідність реформ пов'язана з політикою адміністрації президента США Дональда Трампа, яка заявляє про намір скоротити американську військову присутність у Європі. Вашингтон планує перерозподілити частину своїх сил і ресурсів на Індо-Тихоокеанський регіон і на Близький Схід, вважаючи головним довгостроковим викликом Китай.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже окреслив майбутній курс Альянсу, заявивши, що концепція НАТО 3.0 передбачає "сильнішу Європу в сильнішому НАТО". Аналогічну позицію озвучив Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, якщо НАТО часів холодної війни було орієнтоване на заборону СРСР, а після її закінчення шукало нову роль, то тепер Європа має стати головним гарантом звичайної оборони континенту, тоді як США залишаться ключовим союзником з іншого боку Атлантики.

Одним із головних чинників змін називають загрозу, що зростає з боку Росії. За оцінками представників НАТО та німецької влади, Москва здатна відновити свій військовий потенціал до рівня, що дозволяє створити загрозу Альянсу вже до 2029 року.

На цьому фоні союзники обговорять подальше збільшення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року, прискорення переозброєння та продовження підтримки України. Очікується, що європейські країни підтвердять виділення близько 80 млрд. доларів військової допомоги Києву протягом двох найближчих років. При цьому експерти визнають: незважаючи на амбітні плани, Європа поки що не готова повністю замінити американські військові можливості.

Читайте також на порталі "Коментарі" — саміт, який може змінити війну: що насправді вирішуватимуть Трамп та лідери НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nytimes.com/2026/07/07/world/europe/nato-trump-rutte-ankara-turkey.html
Теги:

Новини

Всі новини