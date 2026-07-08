НАТО готується до епохи без США: чому саміт в Анкарі може змінити Альянс назавжди

Майбутній саміт НАТО в Анкарі може стати одним із найважливіших за останні десятиліття. Як пише The New York Times, союзники мають намір обговорити масштабну трансформацію Альянсу, яку вже називають НАТО 3.0. Головна ідея полягає в тому, що європейські держави повинні взяти на себе значно більшу відповідальність за власну безпеку, зберігаючи при цьому стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами.

Саміт НАТО. Фото: із відкритих джерел

Необхідність реформ пов'язана з політикою адміністрації президента США Дональда Трампа, яка заявляє про намір скоротити американську військову присутність у Європі. Вашингтон планує перерозподілити частину своїх сил і ресурсів на Індо-Тихоокеанський регіон і на Близький Схід, вважаючи головним довгостроковим викликом Китай.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже окреслив майбутній курс Альянсу, заявивши, що концепція НАТО 3.0 передбачає "сильнішу Європу в сильнішому НАТО". Аналогічну позицію озвучив Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, якщо НАТО часів холодної війни було орієнтоване на заборону СРСР, а після її закінчення шукало нову роль, то тепер Європа має стати головним гарантом звичайної оборони континенту, тоді як США залишаться ключовим союзником з іншого боку Атлантики.

Одним із головних чинників змін називають загрозу, що зростає з боку Росії. За оцінками представників НАТО та німецької влади, Москва здатна відновити свій військовий потенціал до рівня, що дозволяє створити загрозу Альянсу вже до 2029 року.

На цьому фоні союзники обговорять подальше збільшення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року, прискорення переозброєння та продовження підтримки України. Очікується, що європейські країни підтвердять виділення близько 80 млрд. доларів військової допомоги Києву протягом двох найближчих років. При цьому експерти визнають: незважаючи на амбітні плани, Європа поки що не готова повністю замінити американські військові можливості.

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