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НАТО готово отказаться от собственного саммита из-за Трампа: в Альянсе опасаются нового скандала

Встречу лидеров в Албании могут перенести, чтобы избежать очередной публичной атаки президента США на союзников

8 июля 2026, 14:40
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Кравцев Сергей

В Североатлантическом альянсе обсуждают беспрецедентный сценарий – перенос следующего саммита НАТО, который первоначально должен был пройти в Албании. Одной из главных причин называют желание избежать новой волны критики со стороны президента США Дональда Трампа, регулярно обвиняющего европейских союзников в недостаточных расходах на оборону.

НАТО готово отказаться от собственного саммита из-за Трампа: в Альянсе опасаются нового скандала

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации Bloomberg, дискуссия активизировалась во время нынешнего саммита в Анкаре. Окончательное решение пока не принято, однако вопрос о сроках проведения встречи остается открытым.

Высокопоставленный представитель НАТО Джузеппе Каво Драгоне подтвердил, что Альянс действительно рассматривает различные варианты. По его словам, саммит состоится в Албании, однако сейчас обсуждается, пройдет ли он в следующем году или позднее.

Источники утверждают, что Дональд Трамп вновь использовал саммит для жесткой критики партнеров по НАТО. По их данным, американский лидер заявил, что приехал в Анкару главным образом благодаря хорошим отношениям с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем снова поставил под сомнение эффективность Альянса и уровень вклада европейских государств.

Еще одним фактором в пользу переноса называют нежелание акцентировать внимание на том, что Албания входит в число стран с одними из самых низких оборонных расходов среди членов НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, напротив, выступает за сохранение ежегодного формата встреч. Он считает, что регулярные саммиты позволяют удерживать НАТО в центре мировой политики и демонстрировать рост военных расходов союзников. Однако итоговое заявление саммита в Анкаре не содержит никаких упоминаний о следующей встрече, что лишь усиливает разговоры о возможном переносе.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-08/nato-considers-skipping-2027-summit-to-avoid-tensions-with-trump?srnd=homepage-europe
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