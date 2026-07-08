НАТО готове відмовитися від власного саміту через Трампа: в Альянсі побоюються нового скандалу

У Північноатлантичному альянсі обговорюють безпрецедентний сценарій – перенесення наступного саміту НАТО, який спочатку мав відбутися в Албанії. Однією з головних причин є бажання уникнути нової хвилі критики з боку президента США Дональда Трампа, який регулярно звинувачує європейських союзників у недостатніх витратах на оборону.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією Bloomberg, дискусія активізувалася під час цьогорічного саміту в Анкарі. Остаточного рішення поки що не прийнято, проте питання про терміни проведення зустрічі залишається відкритим.

Високопоставлений представник НАТО Джузеппе Каво Драґоне підтвердив, що Альянс дійсно розглядає різні варіанти. За його словами, саміт відбудеться в Албанії, проте зараз обговорюється, чи пройде він наступного року чи пізніше.

Джерела стверджують, що Дональд Трамп знову використав саміт для жорсткої критики партнерів із НАТО. За їхніми даними, американський лідер заявив, що приїхав до Анкари головним чином завдяки добрим відносинам із президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, а потім знову поставив під сумнів ефективність Альянсу та рівень внеску європейських держав.

Ще одним фактором на користь перенесення називають небажання акцентувати увагу на тому, що Албанія входить до країн з одними з найнижчих оборонних витрат серед членів НАТО.

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, навпаки, виступає за збереження щорічного формату зустрічей. Він вважає, що регулярні саміти дозволяють утримувати НАТО у центрі світової політики та демонструвати зростання військових витрат союзників. Проте підсумкова заява саміту в Анкарі не містить жодних згадок про наступну зустріч, що лише посилює розмови про можливе перенесення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп знову атакував НАТО, але знайшлися й ті, кому відважив порцію компліментів.



