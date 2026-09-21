НАТО готовят к проверке на прочность: разведка назвала сроки возможной атаки РФ

Европейские разведслужбы не исключают, что Россия в ближайшие месяцы может попытаться проверить готовность НАТО к прямому противостоянию. Один из руководителей спецслужб предупредил: потенциальный сценарий может реализоваться "за месяцы, а не годы". Об этом сообщает The Guardian.

НАТО. Фото: из открытых источников

Тревога усилилась после выступления премьер-министра Польши Дональда Туска в парламенте. По его словам, разведывательные оценки допускают возможность применения Россией дронов или ракет против территории НАТО. Целью такой акции, как предполагается, может стать проверка готовности альянса к применению статьи 5 – положения о коллективной обороне.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предупреждения обоснованными и созвал в Париже экстренную встречу лидеров политических партий.

Глава чешской BIS Михал Коуделка также заявил о возможном сценарии ограниченного вторжения на территорию страны НАТО, расположенной недалеко от России. По его словам, Москва может использовать провокацию под чужим флагом или масштабную информационную кампанию. При этом Коуделка подчеркнул, что многие государства предпринимают усилия, чтобы не допустить подобного развития событий.

В странах Балтии оценки оказались осторожнее. Глава латвийской VDD Нормундс Межвиетс заявил, что не видит прямых признаков неизбежного нападения. При этом он отметил подготовку Москвы к более решительным действиям. Эстонский МИД, в свою очередь, призвал не поддаваться "панике в соцсетях" и продолжать поддержку Украины.

По мнению Коуделки, одна из целей российской стратегии — воздействовать на уязвимые места западных обществ и постепенно снижать общественную поддержку Украины.

При этом руководители разведслужб сходятся в оценке другого риска: российская диверсионная активность в Европе в ближайшие месяцы, вероятно, будет усиливаться. Среди потенциальных целей называются железнодорожная инфраструктура и предприятия оборонной промышленности.

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