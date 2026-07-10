НАТО меняет правила игры у границ России: какое право впервые дали военным

Североатлантический альянс кардинально изменяет систему защиты воздушного пространства стран Балтии. Вместо традиционной миссии патрулирования неба НАТО переходит к полноценной миссии противовоздушной обороны, что позволит военному командованию оперативно реагировать на потенциальные угрозы без длительных политических согласований. Об этом сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

НАТО. Фото: из открытых источников

По его словам, новый механизм предполагает, что решение об усилении сил противовоздушной обороны будет приниматься Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе после консультаций с военным руководством государств региона.

Речь идет не только об истребительной авиации. При необходимости командование Североатлантического союза сможет быстро определить, где именно необходимо развернуть дополнительные комплексы ПВО, самолеты или другую военную технику для защиты восточного фланга.

Как отметил литовский министр, новый формат означает переход от политических дискуссий к механизму гибкого военного реагирования. Если у границ Балтии будет зафиксирована повышенная активность российской авиации или другие опасные сигналы, командование НАТО сможет оперативно принять необходимые решения без ожидания отдельных политических консультаций.

Каунас также заверил, что уже существующие силы противовоздушной обороны в странах Балтии не будут сокращаться. Напротив, новая модель призвана сделать систему безопасности более мобильной и эффективной.

Решение Североатлантического союза было принято на фоне роста числа инцидентов с беспилотниками вблизи восточных границ НАТО. В последние месяцы дроны неоднократно залетали в воздушное пространство государств Балтии и других стран региона, что усилило потребность в быстром военном реагировании на потенциальные угрозы.

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