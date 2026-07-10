У Польщі спалахнув скандал через Patriot для України: міністр оборони звинуватив голосну заяву

Передача Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot викликала новий політичний конфлікт у Польщі. Міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш різко розкритикував представників партії "Право і справедливість" (PiS), звинувативши їх у лицемірстві та діях, що суперечать державним інтересам країни.

Владислав Косиняк-Камиш. Фото: із відкритих джерел

Приводом для суперечки стала заява глави президентського Бюро міжнародної політики Марцина Пшидача, який поставив під сумнів рішення уряду про передачу Києву кількох ракет Patriot і поставив питання, чи є такий крок "зрадою чи дурістю". У відповідь глава Міноборони заявив, що саме подібна риторика завдає шкоди польським національним інтересам.

За словами Косиняка-Камиша, безпека Польщі безпосередньо залежить від здатності України протистояти російській агресії. Він наголосив, що Варшава продовжить допомагати Києву настільки, наскільки дозволяють її можливості, а рішення про передачу ракет було ухвалено на прохання США та генерального секретаря НАТО.

Міністр також заявив, що особисто готовий захищати це рішення та вважає підтримку України предметом національної відповідальності. Він нагадав, що під час перебування PiS при владі Польща сама передавала Україні танки, літаки, вертольоти та інше сучасне озброєння, тож нинішня критика виглядає відверто суперечливою.

Крім того, Косиняк-Камиш звинуватив президента Кароля Навроцького у завданні шкоди інтересам країни через відмову підписати закон про реалізацію програми SAFE. За його словами, саме цей крок ледь не зірвав укладання оборонних контрактів для польської армії на суму близько 120 млрд. злотих.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Польща поставила Україні нову умову щодо МіГ-29: безкоштовної передачі не буде.



