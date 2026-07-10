НАТО змінює правила гри біля кордонів Росії: яке право вперше дали військовим

Північноатлантичний альянс кардинально змінює систему захисту повітряного простору країн Балтії. Замість традиційної місії з патрулювання неба НАТО переходить до повноцінної місії протиповітряної оборони, що дозволить військовому командуванню оперативно реагувати на потенційні загрози без тривалих політичних погоджень. Про це повідомив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За його словами, новий механізм передбачає, що рішення про посилення сил протиповітряної оборони ухвалюватиме Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі після консультацій із військовим керівництвом держав регіону.

Йдеться не лише про винищувальну авіацію. За потреби командування Альянсу зможе швидко визначати, де саме необхідно розгорнути додаткові комплекси ППО, літаки чи іншу військову техніку для захисту східного флангу.

Як наголосив литовський міністр, новий формат означає перехід від політичних дискусій до механізму гнучкого військового реагування. Якщо біля кордонів Балтії буде зафіксовано підвищену активність російської авіації або інші небезпечні сигнали, командування НАТО зможе оперативно ухвалити необхідні рішення без очікування окремих політичних консультацій.

Каунас також запевнив, що вже наявні сили протиповітряної оборони в країнах Балтії не скорочуватимуться. Навпаки, нова модель покликана зробити систему безпеки більш мобільною та ефективною.

Рішення Альянсу ухвалене на тлі зростання кількості інцидентів із безпілотниками поблизу східних кордонів НАТО. За останні місяці дрони неодноразово залітали у повітряний простір держав Балтії та інших країн регіону, що посилило потребу у швидкому військовому реагуванні на потенційні загрози.

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