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НАТО начинает ядерные учения: стала известна миссия, которую будут отрабатывать

Ядерные учения начнутся уже на следующей неделе

сегодня, 18:11
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Ткачик Олеся

НАТО начнет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon в понедельник, как заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Лондоне.

НАТО начинает ядерные учения: стала известна миссия, которую будут отрабатывать

НАТО

К учениям привлекут около 60 самолетов, включая истребителей F-35A и стратегических бомбардировщиков B-52, из 13 стран-членов НАТО.

"В неопределенном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готова и способна ответить на любую угрозу", – сказал Рютте после встреч с премьер-министром Британии Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обучение сосредоточено на воздушном пространстве Великобритании, Северного моря, а также на территориях Бельгии и Нидерландов. Хотя боевое оружие во время учений не будет применяться, военные будут отрабатывать сценарии, где авиация транспортирует американские ядерные боеголовки. В тренировках, которые продлятся около двух недель, примут участие около 2000 военнослужащих.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ регулярно шантажирует страны НАТО применением ядерного оружия. Там даже выразили уверенность в том, что после смены ядерной доктрины в угрозы РФ начали верить и, будто уже готовы к диалогу с ней.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что накануне в МИДе страны-агрессора заявили, что возможность возникновения ядерной войны резко возросла. Как заявила официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова, "деструктивная политика" Западу грозит прямым военным столкновением ядерных держав. Также представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что странам-членам НАТО необходимо "одуматься и осознать катастрофические последствия их провокационной политики, а не следовать бездумно американскому курсу".




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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/10/10/7195960/
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