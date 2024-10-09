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В МИД РФ пригрозили миру ядерной войной и призвали «одуматься»

В МИД РФ заявили, что опасность ядерного конфликта серьезно выросла

9 октября 2024, 18:35
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Ткачик Олеся

Как заявила официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова, "деструктивная политика" Запада угрожает прямым военным столкновением ядерных государств.

В МИД РФ пригрозили миру ядерной войной и призвали «одуматься»

Ядерное оружие РФ

"В настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого способны привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно возрос", — заявила спикер российского МИД.

Помимо этого, Захарова подчеркнула, что российская сторона якобы четко предупреждала об этом как США, так и другие страны-члены Североатлантического альянса.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что странам-членам НАТО необходимо "одуматься и осознать катастрофические последствия их провокационной политики, а не следовать бездумно американскому курсу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 25 сентября диктатор Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ. Также предполагается, что достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Речь идет о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер диктатора Дмитрий Песков рассказал, могут ли многочисленные атаки украинских беспилотников на российские регионы стать поводом для использования Москвой ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что не нужно "слишком апеллировать к обновленной ядерной доктрине.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/10/09/24114403.shtml?updated
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