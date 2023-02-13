НАТО обвинило две страны в запуске шпионских воздушных шаров

В начале февраля Пентагон заявил, что в небе США находится неизвестный летающий объект. Через несколько дней он был сбит армией США, а американские власти обвинили Китай в шпионаже. Следующие несколько дней подобные объекты видели в небе Южной Америки, Канады и других стран. Глава НАТО назвал две страны, ответственные за эти объекты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Генсек НАТО обвинил две страны в запуске шпионских зондов. Фото из открытых источников

США обвинили Китай в ведении шпионской деятельности из-за инцидента с воздушным шаром в американском воздушном пространстве. Китай отверг обвинения, заявив, что это был исследовательский зонд. Несколько дней спустя подобные объекты наблюдали еще в нескольких точках мира.

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Генерал США Глен ВанХерк, наблюдающий за североамериканским небом, сказал, что на данном этапе трудно утверждать, что это объекты и подчеркнул и добавил "нельзя исключить — даже возможность пришельцев".

Однако генсек НАТО Столтенберг во время своего выступления 13 февраля четко назвал две страны, ответственные за эти устройства.

"То, что мы видели над Соединенными Штатами, является частью модели, за которой Китай и Россия ужесточают слежку за союзниками по НАТО", — сказал Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин начинает новые наступательные действия в Украине и добавил, что российский президент не планирует мирные переговоры.

Также "Комментарии" сообщали о воздушном шаре в небе Китая. Руководство коммунистической страны обвиняет Соединенные Штаты в шпионаже и нарушении воздушного пространства Китая.