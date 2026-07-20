НАТО отработало удар по родному городу Путина: британские военные раскрыли опасный для РФ сценарий

Британские военные в ходе учений НАТО в Эстонии отработали сценарий нанесения удара по Санкт-Петербургу с использованием новых реактивных беспилотников Nyan. Как сообщает The Sun, дальность действия этих аппаратов позволяет поражать цели на расстоянии около 250 километров, что делает северную столицу России потенциально доступной для подобных средств поражения.

НАТО. Фото: из открытых источников

Испытания проходили на военной базе Тапа, расположенной примерно в 250 километрах от центра Санкт-Петербурга. Неподалеку находятся стратегически важные для России объекты – военно-морская база в Кронштадте и аэродром Левашово.

Один из военнослужащих Королевской артиллерии подтвердил, что одной из задач учений была оценка возможности полета беспилотника до Санкт-Петербурга. По его словам, успех подобной миссии зависит прежде всего от эффективности российской противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут заставить аппарат менять маршрут.

Военные отмечают, что беспилотники Nyan предназначены для поражения нефтебаз, складов боеприпасов, командных пунктов и других объектов военной инфраструктуры. При этом их стоимость составляет около 80 тысяч фунтов стерлингов, что значительно дешевле современных зенитных ракет, применяемых для перехвата подобных целей.

Высокопоставленный источник в британской армии подчеркнул, что массовое применение недорогих беспилотников способно создать серьезные финансовые проблемы для противника. По его словам, каждая попытка перехвата обходится значительно дороже стоимости самого дрона, а работа систем ПВО одновременно позволяет выявить их расположение для возможных последующих ударов.

По данным издания, подобные тренировки проводятся на фоне предупреждений союзников о риске новых провокаций со стороны России и необходимости проверки готовности НАТО к возможному обострению ситуации на восточном фланге Альянса.

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