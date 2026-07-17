В Кремле новая истерика: из-за чего Захарова набросилась на ЕС

Россия продолжает совмещать заявления о готовности к переговорам с продолжением войны против Украины и выдвижением новых неприемлемых условий. Очередную порцию спорных месседжей озвучила официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Кремль. Фото: из открытых источников

Во время выступления она обвинила Европейский Союз в нежелании вести диалог с Кремлем. По ее словам, отдельные страны ЕС занимают "агрессивную позицию", а их действия якобы не имеют ничего общего с поиском дипломатических путей урегулирования войны.

Кроме того, Захарова в очередной раз раскритиковала идею предоставления Украине международных гарантий безопасности. Представитель российского МИД назвала такие инициативы "агрессивными" и заявила, что они якобы не отвечают дипломатическим принципам.

В то же время российская чиновник неожиданно перевела дискуссию на тему Гренландии. Она заявила, что странам Европы следует сначала позаботиться о гарантиях безопасности для этого острова, а уже потом говорить о поддержке Украины.

По словам Марии Захаровой, Гренландия якобы находится в сфере геополитических интересов европейских государств, поэтому именно там ЕС должен продемонстрировать свою способность обеспечивать безопасность.

Подобная риторика Кремля раздается на фоне продолжения российских ударов по украинским городам и гражданской инфраструктуре. Несмотря на регулярные заявления о готовности к переговорам, Москва не демонстрирует никаких признаков отказа от военной агрессии, в то же время перекладывая ответственность за отсутствие дипломатического прогресса на западных партнеров Украины.

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