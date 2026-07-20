НАТО відпрацювало удар по рідному місту Путіна: британські військові розкрили небезпечний для РФ сценарій

Британські військові під час навчань НАТО в Естонії відпрацювали сценарій завдання удару по Санкт-Петербургу з використанням нових реактивних безпілотників Nyan. Як повідомляє The Sun, дальність дії цих апаратів дозволяє вражати цілі на відстані близько 250 кілометрів, що робить північну столицю Росії потенційно доступною для таких поразок.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Випробування проходили на військовій базі Тапа, розташованій приблизно за 250 кілометрів від центру Санкт-Петербурга. Неподалік знаходяться стратегічно важливі для Росії об'єкти – військово-морська база у Кронштадті та аеродром Левашово.

Один із військовослужбовців Королівської артилерії підтвердив, що одним із завдань навчань була оцінка можливості польоту безпілотника до Санкт-Петербурга. За його словами, успіх подібної місії залежить насамперед від ефективності російської протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби, які можуть змусити апарат змінювати маршрут.

Військові зазначають, що безпілотники Nyan призначені для ураження нафтобаз, складів боєприпасів, командних пунктів та інших об'єктів військової інфраструктури. При цьому їх вартість становить близько 80 тисяч фунтів стерлінгів, що значно дешевше за сучасні зенітні ракети, які застосовуються для перехоплення подібних цілей.

Високопоставлене джерело в британській армії наголосило, що масове застосування недорогих безпілотників здатне створити серйозні фінансові проблеми для противника. За його словами, кожна спроба перехоплення обходиться значно дорожче за вартість самого дрона, а робота систем ППО одночасно дозволяє виявити їх розташування для можливих подальших ударів.

За даними видання, подібні тренування проводяться на тлі попереджень союзників про ризик нових провокацій з боку Росії та необхідність перевірки готовності НАТО до можливого загострення ситуації на східному фланзі Альянсу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі нова істерика: через що Захарова накинулася на ЄС.



