В Вашингтоне состоится юбилейный саммит по случаю основания Организации Североатлантического договора. Во время мероприятия также будет избран новый генеральный секретарь после "очень успешного десятилетия" под руководством Йенса Столтенберга. В то же время Швеция и Финляндия будут обустраиваться на своем месте как передовые страны НАТО на северо-западном фланге России, однако все не так хорошо, как кажется, ведь есть угроза развития искусственного интеллекта. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке для "Bloomberg" пишет адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис.

Россия - НАТО. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что сейчас Украина является приоритетом №1 для Альянса, однако хорошо ли подготовлены в НАТО к другим проблемам.

Ставридис отметил, несмотря на то, что НАТО сделала несколько решительных политических заявлений о необходимости согласованных кибермощностей для всего Альянса, коллективная оборона практически отсутствует.

Кроме того, как отмечает адмирал в отставке, на прошлогоднем саммите НАТО было принято решение о более динамичном подходе и создании виртуальных сил и средств Альянса по реагированию на киберинциденты, однако война в Украине "поглощает огромное количество ресурсов и внимания руководства Альянса". В то же время эксперт отмечает, что эти два кризиса на самом деле являются одним.

По словам Ставридиса, вместе с кибервойной идет угроза искусственного интеллекта, ведь он становится мощным инструментом в войне Путина. К примеру, американский эксперт по дезинформации (и бывший сотрудник правоохранительных органов Флориды), который живет в Москве, использовал ИИ для создания десятков веб-сайтов, чтобы подорвать сплоченность Альянса и помощь Украине.

"Со временем ИИ станет мощным инструментом на поле боя — от создания аватаров, которые могут консультировать командиров по вопросам тактики и стратегии, до систем вооружения, объединяющих беспилотные платформы наблюдения и нападения на суше, море и в воздухе. Обучаемые машины также значительно улучшат "бэк-офис" войны, особенно в техническом обслуживании и логистике — настоящих ключах к эффективной военной деятельности. НАТО не движется достаточно быстро, чтобы опередить Россию, которая быстро обучается в условиях реального конфликта, в то время как НАТО ограничивается испытаниями и гипотетическими соображениями", — считает Ставридис.

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