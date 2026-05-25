logo

BTC/USD

77330

ETH/USD

2116.11

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО «НАТО переписывают под Украину»: в Альянсе сделали важное признание о войне с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

«НАТО переписывают под Украину»: в Альянсе сделали важное признание о войне с Россией

Киев еще не в НАТО, но именно украинская армия уже диктует, как Запад будет воевать в будущем

25 мая 2026, 14:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спустя четыре года после начала полномасштабной войны России против Украины страны восточного фланга НАТО все чаще признают: именно украинское поле боя стало главным испытательным полигоном новой войны XXI века. Как сообщает Fox News, опыт Украины сегодня заставляет Альянс срочно менять военную стратегию, производство оружия и подход к обороне.

«НАТО переписывают под Украину»: в Альянсе сделали важное признание о войне с Россией

НАТО. Фото: из открытых источников

От беспилотников и киберопераций до масштабной мобилизации и устойчивости гражданского населения – украинская армия фактически стала образцом для будущих армий НАТО. В странах Восточной Европы считают, что Украина уже превратилась в одну из самых боеспособных армий мира.

На этом фоне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на июльский саммит Альянса в Анкаре. Этот шаг многие расценили как очередное подтверждение того, что Украина уже играет ключевую роль в формировании будущего НАТО, несмотря на отсутствие официального членства.

Особую тревогу в Альянсе вызывает нехватка вооружений и боеприпасов для потенциальных будущих конфликтов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал предстоящий саммит НАТО одним из важнейших в истории организации и предупредил союзников о серьезных проблемах оборонной промышленности Запада.

Бывший генерал-лейтенант армии США Ричард Ньютон заявил, что Пентагон внимательно изучает украинскую модель быстрого наращивания производства оружия. По его словам, США хотят научиться внедрять новые технологии и вооружения не за годы, а за недели или месяцы.

Одновременно Вашингтон пытается успокоить союзников на восточном фланге. После опасений о возможном сокращении американского присутствия президент США Дональд Трамп заверил, что войска США останутся в Польше.

Читайте также на портале "Комментарии" — НАТО раскололось из-за Украины: крупнейшие союзники сорвали план Рютте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/world/ukraines-battlefield-transforming-future-nato
Теги:

Новости

Все новости