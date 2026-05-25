«НАТО переписывают под Украину»: в Альянсе сделали важное признание о войне с Россией

Спустя четыре года после начала полномасштабной войны России против Украины страны восточного фланга НАТО все чаще признают: именно украинское поле боя стало главным испытательным полигоном новой войны XXI века. Как сообщает Fox News, опыт Украины сегодня заставляет Альянс срочно менять военную стратегию, производство оружия и подход к обороне.

От беспилотников и киберопераций до масштабной мобилизации и устойчивости гражданского населения – украинская армия фактически стала образцом для будущих армий НАТО. В странах Восточной Европы считают, что Украина уже превратилась в одну из самых боеспособных армий мира.

На этом фоне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на июльский саммит Альянса в Анкаре. Этот шаг многие расценили как очередное подтверждение того, что Украина уже играет ключевую роль в формировании будущего НАТО, несмотря на отсутствие официального членства.

Особую тревогу в Альянсе вызывает нехватка вооружений и боеприпасов для потенциальных будущих конфликтов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал предстоящий саммит НАТО одним из важнейших в истории организации и предупредил союзников о серьезных проблемах оборонной промышленности Запада.

Бывший генерал-лейтенант армии США Ричард Ньютон заявил, что Пентагон внимательно изучает украинскую модель быстрого наращивания производства оружия. По его словам, США хотят научиться внедрять новые технологии и вооружения не за годы, а за недели или месяцы.

Одновременно Вашингтон пытается успокоить союзников на восточном фланге. После опасений о возможном сокращении американского присутствия президент США Дональд Трамп заверил, что войска США останутся в Польше.

