logo

BTC/USD

76949

ETH/USD

2093.66

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО НАТО раскололось из-за Украины: крупнейшие союзники сорвали план Рютте
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО раскололось из-за Украины: крупнейшие союзники сорвали план Рютте

Лондон, Париж и Рим отказались гарантировать новые миллиарды Киеву, поставив генсека Альянса в неудобное положение перед саммитом

25 мая 2026, 06:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генеральный секретарь Марк Рютте столкнулся с серьезным сопротивлением внутри НАТО после попытки обязать страны Альянса ежегодно выделять не менее 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Инициативу фактически заблокировали сразу несколько ключевых государств – Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада.

НАТО раскололось из-за Украины: крупнейшие союзники сорвали план Рютте

НАТО. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в НАТО, Рютте рассчитывал продвинуть этот план на ближайшем саммите Альянса в Анкаре, однако добиться консенсуса не удалось. В НАТО решения принимаются только единогласно, а крупнейшие западные экономики отказались поддержать предложение.

По данным издания, за инициативу выступили страны, которые уже тратят на помощь Украине более 0,25% своего ВВП. В этот список вошли Нидерланды, Польша, а также государства Балтии и Северной Европы. Именно они сейчас несут одну из самых тяжелых финансовых нагрузок в поддержке Киева.

Источник в Альянсе признал, что часть стран “не в восторге” от идеи обязательных расходов. Особое раздражение среди партнеров вызывает позиция Франции, Италии, Испании и Канады, поскольку их объемы помощи значительно ниже экономических возможностей.

Дополнительный удар пришелся и по репутации Великобритании. На этой неделе британские власти разрешили временные исключения для закупок топлива, произведенного из российского сырья через третьи страны. При этом военная поддержка Лондона Украине составляет лишь около 0,1% британского ВВП, несмотря на статус одного из крупнейших доноров НАТО.

Рютте все чаще подчеркивает, что помощь Украине внутри Альянса распределяется крайне неравномерно. По его словам, многие союзники громко заявляют о поддержке Киева, но не готовы подтверждать эти слова реальными деньгами.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также публично намекнул на проблему, заявив, что некоторые партнеры должны “подкреплять красивые заявления конкретным финансированием”.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина должна стать членом НАТО: Швеция сделал важное заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/05/24/britain-rejects-nato-plan-for-extra-ukraine-military-aid/
Теги:

Новости

Все новости