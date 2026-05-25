НАТО раскололось из-за Украины: крупнейшие союзники сорвали план Рютте

Генеральный секретарь Марк Рютте столкнулся с серьезным сопротивлением внутри НАТО после попытки обязать страны Альянса ежегодно выделять не менее 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Инициативу фактически заблокировали сразу несколько ключевых государств – Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в НАТО, Рютте рассчитывал продвинуть этот план на ближайшем саммите Альянса в Анкаре, однако добиться консенсуса не удалось. В НАТО решения принимаются только единогласно, а крупнейшие западные экономики отказались поддержать предложение.

По данным издания, за инициативу выступили страны, которые уже тратят на помощь Украине более 0,25% своего ВВП. В этот список вошли Нидерланды, Польша, а также государства Балтии и Северной Европы. Именно они сейчас несут одну из самых тяжелых финансовых нагрузок в поддержке Киева.

Источник в Альянсе признал, что часть стран “не в восторге” от идеи обязательных расходов. Особое раздражение среди партнеров вызывает позиция Франции, Италии, Испании и Канады, поскольку их объемы помощи значительно ниже экономических возможностей.

Дополнительный удар пришелся и по репутации Великобритании. На этой неделе британские власти разрешили временные исключения для закупок топлива, произведенного из российского сырья через третьи страны. При этом военная поддержка Лондона Украине составляет лишь около 0,1% британского ВВП, несмотря на статус одного из крупнейших доноров НАТО.

Рютте все чаще подчеркивает, что помощь Украине внутри Альянса распределяется крайне неравномерно. По его словам, многие союзники громко заявляют о поддержке Киева, но не готовы подтверждать эти слова реальными деньгами.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также публично намекнул на проблему, заявив, что некоторые партнеры должны “подкреплять красивые заявления конкретным финансированием”.

