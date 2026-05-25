НАТО переписують під Україну: в Альянсі зробили важливе визнання про війну з Росією

Через чотири роки після початку повномасштабної війни Росії проти України, країни східного флангу НАТО все частіше визнають: саме українське поле бою стало головним випробувальним полігоном нової війни XXI століття. Як повідомляє Fox News, досвід України сьогодні змушує Альянс терміново змінювати військову стратегію, виробництво зброї та підхід до оборони.

Від безпілотників та кібероперацій до масштабної мобілізації та стійкості громадянського населення – українська армія фактично стала взірцем для майбутніх армій НАТО. У країнах Східної Європи вважають, що Україна вже перетворилася на одну з найбоєздатніших армій світу.

На цьому фоні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що президента України Володимира Зеленського запрошено на липневий саміт Альянсу в Анкарі. Цей крок багато хто розцінив як чергове підтвердження того, що Україна вже відіграє ключову роль у формуванні майбутнього НАТО, незважаючи на відсутність офіційного членства.

Особливу тривогу в Альянсі викликає брак озброєнь та боєприпасів для майбутніх майбутніх конфліктів. Держсекретар США Марко Рубіо назвав майбутній саміт НАТО одним із найважливіших в історії організації та попередив союзників про серйозні проблеми оборонної промисловості Заходу.

Колишній генерал-лейтенант армії США Річард Ньютон заявив, що Пентагон уважно вивчає українську модель швидкого нарощування виробництва зброї. За його словами, США хочуть навчитися впроваджувати нові технології та озброєння не за роки, а за тижні чи місяці.

Водночас, Вашингтон намагається заспокоїти союзників на східному фланзі. Після побоювань щодо можливого скорочення американської присутності президент США Дональд Трамп запевнив, що війська США залишаться в Польщі.

