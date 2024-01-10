НАТО полностью "мертвое" и США выйдут из альянса: в ЕС напомнили о предупреждении Трампа

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Кравцев Сергей
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что Дональд Трамп, еще будучи президентом США, на встрече заявил еврочиновникам, что Штаты выйдут из НАТО и что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны. Об этом Бретон сказал на панельной дискуссии по безопасности вызовов, организованной группой Европарламента Renew Europe.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Еврокомиссар вспомнил этот эпизод в ответе на вопрос о том, осознали ли в европейских компаниях оборонпрома необходимость серьезно увеличивать производство.
По его словам, насущное понимание такой потребности появилось с началом полномасштабной войны России против Украины, но первый "тревожный звонок" прозвучал еще во время переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2020 году.
Бретон привел примерные слова Трампа на встрече с президентом Евркомиссии Урсулой фон дер Ляйен в январе 2020 года, где он также присутствовал.
По его словам, после того Трамп добавил, что Германия должна США миллиарды долларов, которые в свое время не инвестировала в оборону как союзник в НАТО.
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Ігор
сегодня, 17:17
То що синки, захистив вас юдейський Фюрер? Ви справді сподівались примусити смердів захищати вас? Чи ви на українських корумпованих багатіїв сподівались? Так вони і свої статки захищати не прагнуть, вони окупанта радо зустрінуть. Їм буде чим поділитись вони вже домовились.