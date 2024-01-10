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Должен ли Трамп иметь иммунитет от судебного преследования: что думают американцы

По результатам опроса, 64% американцев считают, что у Трампа нет иммунитета от судебного преследования

сегодня, 10:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Большинство американцев не считают, что 45-й президент США Дональд Трамп должен обладать иммунитетом от судебного преследования за свои действия во время президентства. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса CBS News/YouGov.

Должен ли Трамп иметь иммунитет от судебного преследования: что думают американцы

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

64% американцев утверждают, что Дональд Трамп не должен обладать иммунитетом от уголовного преследования за действия, которые он совершал во время президентства. В то же время 36% опрошенных считают, что у него должен быть иммунитет.

Что касается взглядов сторонников Демократической и Республиканской партий, то 86% демократов не считают, что Трамп обладает иммунитетом, в то время как 69% республиканцев считают, что он у него есть.                                                                 

По результатам того же опроса, 53% американцев считают, что обвинения против Трампа "защищают верховенство закона". Те же 53% исключают мысль о том, что они представляют собой "несправедливую попытку остановить кампанию Трампа в 2024 году".

Напомним, Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.

Этому примеру последовал суд штата Мэн. Свое решение судья аргументировала 14-й поправкой к Конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа.

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