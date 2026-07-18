НАТО послало сигнал Кремлю: Рютте объяснил, зачем Германии ракеты Tomahawk дальностью 2500 км

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг утверждения о том, что закупка Германией американских крылатых ракет Tomahawk может привести к эскалации противостояния с Россией. По его словам, речь идет исключительно об усилении обороноспособности Альянса и создании дополнительных механизмов сдерживания Москвы.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Как сообщает Der Spiegel, после саммита НАТО Германия объявила о намерении приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon. Такое решение стало возможным после того, как канцлер Фридрих Мерц получил заверения президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона согласовать сделку.

Комментируя эти планы, Марк Рютте подчеркнул, что НАТО остается исключительно оборонительным союзом.

"Мы – оборонительный альянс. Это означает, что мы никогда ни на кого не нападем", — заявил генсек, обращаясь к Москве.

По словам Рютте, появление у Германии дальнобойных американских ракет станет важным элементом коллективной безопасности стран НАТО и повысит уровень стратегического сдерживания на европейском континенте.

Особое внимание привлекают характеристики нового вооружения. Согласно данным Бундесвера, комплекс Typhon способен применять ракеты Tomahawk с дальностью полета около 2500 километров. Это значительно превышает возможности имеющихся на вооружении Германии крылатых ракет Taurus, дальность которых оценивается примерно в 500 километров.

Такие системы позволяют поражать удаленные командные пункты, военные аэродромы, склады вооружений и позиции ракетных комплексов глубоко в тылу противника.

При этом власти Германии и США не раскрывают ни количество закупаемых комплексов, ни стоимость будущего контракта. Также остается открытым вопрос о дальнейшей реализации первоначального плана размещения в Европе американских ракет SM-6 и перспективных гиперзвуковых систем, инициированного еще администрацией Джо Байдена.

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