logo

BTC/USD

63906

ETH/USD

1844.25

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО НАТО послало сигнал Кремлю: Рютте объяснил, зачем Германии ракеты Tomahawk дальностью 2500 км
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО послало сигнал Кремлю: Рютте объяснил, зачем Германии ракеты Tomahawk дальностью 2500 км

Генсек Альянса отверг обвинения в эскалации и заявил, что новое американское оружие должно усилить сдерживание России, а не спровоцировать войну

18 июля 2026, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг утверждения о том, что закупка Германией американских крылатых ракет Tomahawk может привести к эскалации противостояния с Россией. По его словам, речь идет исключительно об усилении обороноспособности Альянса и создании дополнительных механизмов сдерживания Москвы.

НАТО послало сигнал Кремлю: Рютте объяснил, зачем Германии ракеты Tomahawk дальностью 2500 км

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Как сообщает Der Spiegel, после саммита НАТО Германия объявила о намерении приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon. Такое решение стало возможным после того, как канцлер Фридрих Мерц получил заверения президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона согласовать сделку.

Комментируя эти планы, Марк Рютте подчеркнул, что НАТО остается исключительно оборонительным союзом.

"Мы – оборонительный альянс. Это означает, что мы никогда ни на кого не нападем", — заявил генсек, обращаясь к Москве.

По словам Рютте, появление у Германии дальнобойных американских ракет станет важным элементом коллективной безопасности стран НАТО и повысит уровень стратегического сдерживания на европейском континенте.

Особое внимание привлекают характеристики нового вооружения. Согласно данным Бундесвера, комплекс Typhon способен применять ракеты Tomahawk с дальностью полета около 2500 километров. Это значительно превышает возможности имеющихся на вооружении Германии крылатых ракет Taurus, дальность которых оценивается примерно в 500 километров.

Такие системы позволяют поражать удаленные командные пункты, военные аэродромы, склады вооружений и позиции ракетных комплексов глубоко в тылу противника.

При этом власти Германии и США не раскрывают ни количество закупаемых комплексов, ни стоимость будущего контракта. Также остается открытым вопрос о дальнейшей реализации первоначального плана размещения в Европе американских ракет SM-6 и перспективных гиперзвуковых систем, инициированного еще администрацией Джо Байдена.

Читайте также на портале "Комментарии" — Рютте обратился к Путину после саммита НАТО: что предлагает Запад.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/politik/nato-rutte-sieht-kein-erhoehtes-eskalationsrisiko-durch-us-raketen-fuer-deutschland-a-56a8e413-4807-4154-a207-ed76a05b3f80
Теги:

Новости

Все новости