Рютте обратился к Путину после саммита НАТО: что предлагает Запад

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что разногласия между союзниками, возникшие во время саммита альянса, не стали проявлением слабости, а, напротив, подтвердили жизнеспособность демократической модели принятия решений. По его словам, именно это должно стать важным сигналом для российского руководства.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

В интервью Reuters Рютте отметил, что президент России Владимир Путин наблюдает за тем, как государства НАТО могут открыто спорить между собой, однако в решающий момент объединяются вокруг общей цели. По мнению главы альянса, такая способность отличает демократические страны от авторитарных режимов.

Комментируя напряженные дискуссии между президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров, Рютте подчеркнул, что подобные споры являются естественной частью работы союза и не подрывают его единства. Он считает, что возможность публично выражать разные позиции лишь укрепляет организацию, поскольку итоговые решения принимаются коллективно.

Генсек также отверг критику своего стиля общения с американским президентом. Ранее его обвиняли в чрезмерно лояльном отношении к Трампу и нежелании публично отвечать на его резкие заявления в адрес союзников.

По словам Рютте, он намерен и дальше придерживаться выбранного подхода. Если партнеры принимают правильные решения, он готов открыто говорить об этом, однако возникающие разногласия предпочитает обсуждать без публичных конфликтов, чтобы не ослаблять единство НАТО.

Глава альянса убежден, что именно способность сохранять сплоченность после острых дискуссий остается главным преимуществом блока и фактором, который должен учитывать Кремль при оценке возможностей Североатлантического союза.

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