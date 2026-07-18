НАТО надіслало сигнал Кремлю: Рютте пояснив, навіщо Німеччині ракети Tomahawk дальністю 2500 км.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відкинув твердження про те, що закупівля Німеччиною американських крилатих ракет Tomahawk може призвести до ескалації протистояння з Росією. За його словами, йдеться виключно про посилення обороноздатності Альянсу та створення додаткових механізмів стримування Москви.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Der Spiegel, після саміту НАТО Німеччина оголосила про намір придбати у США крилаті ракети Tomahawk та пускові установки Typhon. Таке рішення стало можливим після того, як канцлер Фрідріх Мерц отримав запевнення президента США Дональда Трампа щодо готовності Вашингтона погодити угоду.

Коментуючи ці плани, Марк Рютте наголосив, що НАТО залишається виключно оборонним союзом.

"Ми – оборонний альянс. Це означає, що ми ніколи ні на кого не нападемо", — заявив генсек, звертаючись до Москви.

За словами Рютте, поява у Німеччини далекобійних американських ракет стане важливим елементом колективної безпеки країн НАТО та підвищить рівень стратегічного стримування на європейському континенті.

p align="justify"> Особливу увагу привертають характеристики нового озброєння. За даними Бундесверу, комплекс Typhon здатний застосовувати ракети Tomahawk із дальністю польоту близько 2500 кілометрів. Це значно перевищує можливості крилатих ракет Taurus, що є на озброєнні Німеччини, дальність яких оцінюється приблизно в 500 кілометрів.

Такі системи дають змогу вражати віддалені командні пункти, військові аеродроми, склади озброєнь і позиції ракетних комплексів глибоко в тилу противника.

При цьому влада Німеччини і США не розкриває ні кількість комплексів, що закуповуються, ні вартість майбутнього контракту. Також залишається відкритим питання щодо подальшої реалізації початкового плану розміщення в Європі американських ракет SM-6 та перспективних гіперзвукових систем, ініційованого ще адміністрацією Джо Байдена.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Рютте звернувся до Путіна після саміту НАТО: що пропонує Захід.



