НАТО розкололося через Україну: найбільші союзники зірвали план Рютте

Генеральний секретар Марк Рютте зіткнувся із серйозним опором усередині НАТО після спроби зобов'язати країни Альянсу щорічно виділяти щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу Україні. Ініціативу фактично заблокували одразу кілька ключових держав – Великобританія, Франція, Іспанія, Італія та Канада.

Як повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в НАТО, Рютте розраховував просунути цей план на найближчому саміті Альянсу в Анкарі, проте досягти консенсусу не вдалося. У НАТО рішення ухвалюються лише одноголосно, а найбільші західні економіки відмовилися підтримати пропозицію.

За даними видання, за ініціативу виступили країни, які вже витрачають на допомогу Україні понад 0,25% ВВП. До цього списку увійшли Нідерланди, Польща, а також держави Балтії та Північної Європи. Саме вони зараз мають одне з найважчих фінансових навантажень у підтримці Києва.

Джерело в Альянсі визнало, що частина країн "не в захваті" від ідеї обов'язкових витрат. Особливе роздратування серед партнерів викликає позиція Франції, Італії, Іспанії та Канади, оскільки їх обсяги допомоги значно нижчі від економічних можливостей.

Додатковий удар зазнав і репутації Великобританії. Цього тижня британська влада дозволила тимчасові винятки для закупівлі палива, виробленого з російської сировини через треті країни. При цьому військова підтримка Лондона в Україні становить лише близько 0,1% британського ВВП, незважаючи на статус одного з найбільших донорів НАТО.

Рютте все частіше наголошує, що допомога Україні всередині Альянсу розподіляється вкрай нерівномірно. За його словами, багато союзників голосно заявляють про підтримку Києва, але не готові підтверджувати ці слова реальними грошима.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також публічно натякнув на проблему, заявивши, що деякі партнери мають "підкріплювати красиві заяви конкретним фінансуванням".

