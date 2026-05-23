НАТО Украина должна стать членом НАТО: Швеция сделал важное заявление
Украина должна стать членом НАТО: Швеция сделал важное заявление

В Стокгольме заявили, что украинская армия и оборонная индустрия способны кардинально усилить Альянс, несмотря на сопротивление части союзников

23 мая 2026, 16:17
Кравцев Сергей

Министр обороны Швеции Пол Йонсон выступил с жестким заявлением в поддержку будущего членства Украины в НАТО. По его словам, Киев должен получить четкую и долгосрочную перспективу вступления в Альянс, а ни одна внешняя сила не имеет права блокировать этот процесс.

НАТО. Фото: из открытых источников

Как сообщает POLITICO, шведское правительство считает, что каждая европейская страна вправе присоединиться к НАТО, если соответствует необходимым критериям. Йонсон подчеркнул, что вопрос безопасности Европы не должен зависеть от позиции третьих государств, намекая на попытки России влиять на решения Альянса.

В Стокгольме уверены, что Украина уже сегодня способна стать одним из ключевых военных активов НАТО. Министр обороны выделил сразу несколько причин, почему интеграция Киева выгодна всему блоку.

Прежде всего речь идет о колоссальном боевом опыте украинской армии, который не имеет аналогов в современной Европе. Йонсон отдельно подчеркнул масштаб украинских вооруженных сил, задав риторический вопрос: “Где еще в Европе можно найти 110 бригад?”.

Еще одним фактором он назвал стремительное развитие украинской оборонной индустрии. После полномасштабного вторжения Россия фактически подтолкнула Украину к масштабной реформе военно-промышленного сектора. Киев провел дерегуляцию, открыл рынок для конкуренции и резко увеличил производство вооружений.

Шведский министр также отметил способность Украины быстро внедрять инновации непосредственно в условиях реальной войны – от беспилотников до новых систем ведения боя.

При этом Йонсон признал, что внутри НАТО сохраняются серьезные разногласия относительно перспектив вступления Украины. Некоторые страны опасаются, что ускоренное сближение с Киевом может привести к прямой конфронтации Альянса с Россией.

Несмотря на это, Швеция продолжает занимать одну из самых жестких проукраинских позиций внутри НАТО и настаивает на дальнейшем углублении сотрудничества с Киевом.

Источник: https://www.politico.eu/article/sweden-defense-minister-backs-ukraine-nato-membership/
